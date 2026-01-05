Novak Djokovic no jugará en Adelaida y acudirá sin rodaje al Abierto de Australia

Como parte de su estrategia de preparación para el circuito de tenis en 2026, Novak Djokovic ha decidido no disputar el torneo ATP 250 de Adelaida y centrará todos sus esfuerzos en recuperarse físicamente antes del inicio del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. El tenista serbio, de 38 años, dio a conocer su decisión alegando que todavía no está plenamente en condiciones para competir. Según informó el medio de comunicación que difundió el anuncio, Djokovic comunicó a sus seguidores que se siente decepcionado por no poder participar en Adelaida, recordando que tiene recuerdos positivos de su victoria en ese escenario hace dos temporadas.

Tal como publicó la fuente, Djokovic empleó sus redes sociales para transmitir su mensaje a los aficionados. “A todos mis aficionados en Adelaida: desafortunadamente, no estoy del todo preparado físicamente para competir en el torneo la próxima semana. Personalmente, es muy decepcionante para mí, tengo excelentes recuerdos de ganar el título allí hace dos años”, expresó el jugador. El deportista también rememoró el ambiente que sintió en la ciudad australiana, manifestando que vivió la competencia como si estuviera actuando en casa. Al mismo tiempo, informó que su enfoque a corto plazo será la puesta a punto con vistas al Abierto de Australia y la intención de llegar cuanto antes a Melbourne para encontrarse con los seguidores del tenis australiano.

De acuerdo con el medio que reportó la noticia, la baja de Djokovic implica que llegará al Abierto de Australia sin partidos oficiales de rodaje en el nuevo año. Este aspecto adquiere relevancia considerando que el serbio buscará extender su récord como el máximo ganador del torneo, un certamen donde ha levantado el trofeo en diez oportunidades. El calendario del Abierto de Australia se desarrollará entre el 18 de enero y el 1 de febrero de 2026, lo que incrementa la expectativa sobre la recuperación y el nivel competitivo que el tenista mostrará al debutar en Melbourne Park.

El tenista nacido en Belgrado ostenta, además, un total de 24 títulos de Grand Slam, cifra que lo sitúa al frente de la historia del tenis masculino. Según consignó el medio, la última conquista de Djokovic en torneos de esta categoría ocurrió en el US Open de 2023, por lo que su presentación en Australia representa una nueva oportunidad de ampliar su legado.

El portal que difundió la declaración amplió que Djokovic manifestó su emoción ante la perspectiva de regresar a Australia. “Ahora estoy concentrado en mi preparación para el Abierto de Australia y espero llegar pronto a Melbourne y ver a todos los aficionados al tenis en Australia”, aclaró el número uno mundial en su mensaje.

La ausencia del campeón en el certamen de Adelaida altera la dinámica habitual de su calendario inicial de temporada. Esta decisión responde a una valoración sobre su estado físico, según reiteró el propio deportista en el comunicado reproducido por el medio. Djokovic evitó así forzar su cuerpo en un torneo previo, optando por priorizar su condición de cara al objetivo mayor: sumar un nuevo título de Grand Slam en un evento donde ya ha demostrado dominio histórico desde su primer triunfo en 2008, seguido por las victorias en 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023.

El medio destacó que aficionados en Adelaida y comunitarios del circuito ATP reaccionaron ante la noticia, dado que la presencia de Djokovic en los torneos australianos suele generar gran interés tanto en el público como en la organización, por sus antecedentes y el apoyo local que ha encontrado en dicha región.

Además, el hecho de arribar al Abierto de Australia sin competencia reciente en el circuito sumará atención al desempeño de Djokovic, quien enfrenta el reto de adaptarse directamente al elevado nivel del principal torneo australiano tras su recuperación física. Según remarcó la cobertura, el tenista serbio no ha comunicado detalles adicionales sobre la naturaleza de sus molestias, aunque sí enfatizó que la prioridad está en llegar en plenitud de condiciones a Melbourne.

Los registros del Abierto de Australia posicionan a Djokovic como el tenista más exitoso desde que el campeonato se inauguró, logrando el primer lugar en diez ocasiones y dejando huella en cada una de sus presentaciones. El tenista buscará ampliar ese registro histórico, en el marco de una temporada que inicia con la incógnita sobre su evolución física y el rendimiento que podrá exhibir tras descartar su participación en Adelaida, informó la fuente original.