Las petroleras de EEUU anticipan fuertes subidas tras la intervención en Venezuela

La cotización de las principales compañías petroleras estadounidenses y de servicios al sector respondían este lunes con fuertes subidas en la negociación previa a la apertura de Wall Street al nuevo escenario que plantea la reciente operación militar en la que fuerzas de Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así como las declaraciones de Donald Trump en relación con la industria petrolera del país caribeño.

De este modo, en la negociación premercado, se disparaba la cotización de petroleras como ExxonMobil (+4,10%), Chevron (+7,6%) o ConocoPhillips (+7,2%), así como la de empresas de servicios petroleros como Halliburton (+8,9%) o Schlumberger (+9,3%), además de empresas de refino y transporte como Marathon Petroleum (+5,3%) o Valero Energy (+5,8%).

En contraste con la euforia de las petroleras estadounidenses, en el Viejo Continente la cotización de las empresas del sector refleja una mayor incertidumbre. De tal modo, si bien la española Repsol se anotaba un repunte superior al 2%, las británicas Shell y BP cotizaban planas en la Bolsa de Londres, mientras que la italiana Eni ganaba un 0,6% y la francesa TotalEnergies cedía un 0,9%.

En declaraciones a la prensa, el inquilino de la Casa Blanca dejó claro este fin de semana que Estados Unidos está ahora "a cargo" de Venezuela, señalando como prioridad "reconstruir" el país, especialmente su industria petrolera, sobre la que reclamó un "acceso total".

En este sentido, Trump lamentó que Venezuela haya estado "pésimamente administrada" y que "el petróleo fluye a un nivel muy bajo", apuntando, para revertir la situación, a "grandes inversiones de las compañías petroleras para recuperar la infraestructura", para lo que "las empresas están listas para entrar".