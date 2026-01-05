La Seguridad Social gana 506.451 afiliados en 2025 y cierra el año cerca de los 21,9 millones de ocupados

La afiliación femenina alcanzó en diciembre de 2025 el nivel más alto de la serie histórica, con más de 10,3 millones de trabajadoras registradas en la Seguridad Social, lo que representa un incremento del 13,4% desde el periodo anterior a la reforma laboral, situándose tres puntos por encima del crecimiento observado en los hombres. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que citó el medio, este crecimiento en la ocupación femenina aparece acompañado por un avance notable en el conjunto del mercado laboral español, que cerró 2025 con 21.844.414 afiliados, la cifra más elevada en un cierre anual hasta la fecha.

De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio este lunes y recogidos por la prensa nacional, la Seguridad Social experimentó un aumento de 506.451 afiliados durante 2025, lo que supone un crecimiento del 2,4% respecto al año anterior. Este repunte anual representa el tercer mayor avance desde 2019, solo superado en 2021, cuando la reincorporación tras el fin de las restricciones por la pandemia sumó 776.478 afiliados, y en 2023, año en que la afiliación creció en casi 540.000 personas. El incremento de este último año prolonga la tendencia positiva iniciada en 2021 y marca el quinto año consecutivo de alzas, después de que en 2020 la irrupción de la pandemia provocara la destrucción de 360.105 empleos.

El mes de diciembre finalizó con un promedio de 21.844.414 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, tercer mejor registro de la historia por número de personas ocupadas, solo por detrás de los meses de junio y julio también de 2025. Además, los datos diarios de afiliación durante diciembre llegaron a superar los 21,9 millones el día 11, según informó el Ministerio. El crecimiento en diciembre fue más moderado, con 19.180 nuevas altas, lo que equivale a una variación del 0,09% y constituye el menor incremento mensual desde 2022. Asimismo, en términos desestacionalizados, la ocupación se incrementó en 33.076 personas, alcanzando así el máximo histórico de 21.871.328 afiliados, con un saldo positivo de 507.922 respecto a 2024, según detalló el Ministerio.

El Departamento dirigido por Elma Saiz destacó, en declaraciones recogidas por los medios, que desde la puesta en marcha de la reforma laboral en 2021 se sumaron más de dos millones de trabajadores a la Seguridad Social. En comparación frente a otras grandes economías europeas, España exhibió un crecimiento acumulado del empleo del 10,7% desde diciembre de 2021, por encima de la evolución observada en Italia (+6%), Francia (+2,1%) y Alemania (+1,4%).

El análisis de la afiliación por género muestra que, entre los 506.451 nuevos puestos generados en 2025, el 51,9% correspondió a varones y el 48,1% a mujeres. En números absolutos, la ocupación masculina creció en 262.873 trabajadores (+2,3%), llegando a los 11.491.634 al cierre de año, mientras que la afiliación femenina se elevó en 243.578 trabajadoras, con una variación del 2,4%, lo que situó el total femenino en 10.352.780 afiliadas, nuevo récord anual de la serie.

El Ministerio resaltó que la recuperación del empleo abarca también a segmentos prioritarios como los jóvenes y las personas de 55 años o más. La ocupación entre menores de 30 años aumentó un 26,7% respecto al periodo previo a la reforma laboral, y entre los mayores de 55 años la subida alcanzó el 23,7%. Ambas cifras se sitúan claramente por encima del promedio del mercado laboral, cuya expansión desde la reforma fue del 11,8%.

En cuanto al colectivo extranjero, la afiliación media sumó 204.659 cotizantes en 2025 —un incremento del 7,1% respecto a 2024— situando el total en 3.085.477 trabajadores de origen extranjero. Los extranjeros representan ya el 14,1% del total de afiliados, dato sin precedentes en el cierre de un año.

La información recopilada por el Ministerio y citada por los medios pone de manifiesto el empuje del Régimen General, que incorporó 467.581 nuevos afiliados (+2,6%), llegando a los 18,35 millones de ocupados. El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) añadió 39.002 nuevos cotizantes (+1,1%), cerrando el año con 3.425.767 trabajadores por cuenta propia, máximo histórico de la serie al cierre de un ejercicio. Sectores de alto valor añadido impulsaron esta alza, en particular información y comunicaciones junto con actividades profesionales, científicas y técnicas, que concentraron el 63,9% del incremento registrado en el RETA, sumando en total 24.935 nuevos autónomos.

Otros regímenes especiales mostraron un comportamiento estable o decreciente, con el Régimen del Mar experimentando 78 bajas (-0,1%) y el Régimen del Carbón una reducción de 54 afiliados respecto a 2024 (-6%).

Los datos por ramas de actividad identifican a sanidad como el área con mayor aumento absoluto de afiliación en el Régimen General, con 69.547 altas (+1%), seguida por los sectores de transporte y almacenamiento (61.209 adicionales, +6,9%) y educación (50.335 nuevas inscripciones, +4%). Comercio y construcción también exhibieron avances cercanos a 46.000 afiliados en ambos casos. Solo las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico registraron descensos, con 1.336 bajas (-3,6%).

En relación al crecimiento relativo, el sector de transporte y almacenamiento lideró la tabla anual con un aumento del 6,9% sobre 2024, secundado por agricultura, ganadería y pesca (5,4%), actividades artísticas (5,3%), suministro de agua (5,1%), construcción (4,6%), actividades inmobiliarias (4%) y educación (3,9%). El informe ministerial también subrayó el crecimiento sostenido en sectores de alto valor añadido, donde información y telecomunicaciones avanzaron un 3,2% y las actividades profesionales, científicas y técnicas un 2,9%.

El Sistema Especial Agrario perdió 19.167 afiliados (-2,8%) y el Sistema Especial de Hogar disminuyó en 10.966 inscripciones respecto al año anterior (-3,1%), según detalló el Ministerio en su balance anual.

En lo relativo a la calidad del empleo, el Ministerio comunicó que desde diciembre de 2021 la Seguridad Social registra casi 4,2 millones más de afiliados con contrato indefinido, mientras que quienes operan bajo un contrato temporal han descendido en 2,1 millones. El incremento más notable en la contratación indefinida se dio en las jornadas a tiempo completo, con 310.200 altas adicionales respecto a hace un año, y los contratos indefinidos a tiempo parcial aumentaron en 83.763. Así, la tasa de temporalidad descendió al 12,3% desde el 30,2% registrado en 2018. Entre los trabajadores menores de 30 años, la temporalidad se situó en el 20,7%, cuando hace siete años llegaba al 46,4%. Según expresó la ministra Elma Saiz en declaraciones difundidas por el Ministerio y reproducidas por los medios, “nueve de cada diez afiliados son indefinidos. La buena marcha del mercado de trabajo no solo supone más empleo, sino que es de mayor calidad. Antes de la reforma laboral, tres de cada diez ocupados tenían un contrato temporal”.

En el análisis territorial, la totalidad de las comunidades autónomas reportó incrementos en sus cifras de afiliados durante 2025. Destacó la Comunidad Valenciana con una subida relativa del 3,7%, única región con un alza anual de la ocupación superior al 3%. En términos absolutos, Madrid encabezó el crecimiento con 108.159 afiliados adicionales (+2,9%), seguida por Cataluña con 83.912 (+2,2%) y la Comunidad Valenciana con 80.612 más (+3,7%).

En cuanto a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el Ministerio estableció que a fin de año se contabilizaron 10.579 trabajadores en esta situación: 2.720 en ERTE por fuerza mayor, 6.961 por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), y 898 dentro del mecanismo RED de automoción.

A lo largo de los últimos cuatro años, desde la aprobación de la reforma laboral, la Seguridad Social ha mantenido un ritmo sostenido de crecimiento, incorporando más de dos millones de nuevos afiliados y consolidando la expansión del empleo en la mayor parte de los sectores económicos y todas las regiones españolas, tal como reflejaron los datos oficiales divulgados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y difundidos por los principales medios nacionales.