La GSMA elige a Hakan Dursun como director de Estrategia

El nuevo responsable de Estrategia de la GSMA, Hakan Dursun, ha destacado la importancia del ecosistema móvil en áreas como la economía, la innovación y el desarrollo social, y se ha propuesto traducir la visión a largo plazo del sector en iniciativas estratégicas concretas y resultados medibles para la industria y la sociedad en todo el mundo. Según informó la GSMA en un comunicado oficial este lunes, Dursun tomará la dirección de la estrategia global de la organización, así como la supervisión de GSMA Intelligence, el área encargada de la producción y análisis de estudios e información clave sobre el sector móvil mundial, en colaboración con Peter Jarich, quien encabeza dicho equipo de inteligencia.

La entidad, que representa a la industria global de las comunicaciones móviles, detalló que la experiencia de Dursun abarca aproximadamente dos décadas de trayectoria en telecomunicaciones, con posiciones directivas en compañías como Turk Telekom y British Telecom, además de otras empresas y proyectos del sector. Según publicó la GSMA, Dursun ha operado en roles ejecutivos de relevancia que le han permitido acumular una perspectiva internacional y una visión estratégica que ahora buscará aplicar en beneficio de la asociación.

El director general de la GSMA, Vivek Badrinath, valoró en el comunicado oficial la incorporación de Dursun, señalando que la industria de las telecomunicaciones enfrenta un proceso creciente de ampliación de prioridades y aceleración en los cambios tecnológicos y regulatorios. Badrinath señaló que, en este contexto, resulta esencial reforzar el enfoque en la manera en que la organización puede ofrecer el máximo valor a sus miembros y comunidades, y subrayó la capacidad de Dursun para liderar procesos de transformación de gran alcance como un recurso significativo en la tarea de influir en el desarrollo futuro de la conectividad.

La organización explicó que Dursun será responsable de marcar el rumbo estratégico de la GSMA en un entorno en el que el sector móvil se enfrenta a nuevas demandas y oportunidades tecnológicas. La presidencia de GSMA Intelligence también sitúa a Dursun al frente de la producción de estudios, datos y análisis que sirven de base a la toma de decisiones de la industria a nivel global, estructura que coordinará junto a Peter Jarich, encargado directo de GSMAi según consignó el comunicado.

En declaraciones recogidas por la GSMA, Dursun manifestó que la organización resulta decisiva al facilitar la cooperación entre actores del sector y materializar objetivos comunes en logros de dimensión internacional. Expresó su expectativa de contribuir a la transformación de las metas a largo plazo de la industria móvil en líneas de acción estratégicas específicas que beneficien tanto a los operadores y empresas del sector como al conjunto de la sociedad global.

Según el comunicado difundido por la GSMA, la llegada de Dursun coincide con una etapa de rápidos cambios en el sector móvil, que requiere una orientación estratégica clara para mantener su papel en la generación de innovación y progreso. La experiencia acumulada de Dursun en distintas geografías y empresas se incorpora ahora a la dirección de una organización que agrupa a operadores, fabricantes y otros agentes clave del ecosistema móvil, con el fin de consolidar el liderazgo de la industria frente a los nuevos retos tecnológicos y sociales.

De acuerdo con la entidad, GSMA Intelligence se mantiene como la principal fuente de análisis sectorial, y la gestión directa de esta división por parte de Dursun pretende fortalecer la capacidad de la organización para anticipar tendencias y proponer respuestas eficaces a las transformaciones profundas que experimenta el sector, en línea con los objetivos planteados por el nuevo director de Estrategia.