Agencias

España se despide de la United Cup con derrota ante Estados Unidos

Guardar

El equipo español de United Cup, capitaneado por Miguel Sánchez, ha caído derrotado ante Estados Unidos (1-2) en su segundo enfrentamiento del Grupo A, quedando así eliminada del torneo en la fase de grupos después de no haber podido conseguir ninguna victoria.

España no pudo realizar la machada de vencer a Estados Unidos, vigente campeón de la United Cup, y queda apeada del torneo a las primeras de cambio. El equipo capitaneado por Miguel Sánchez tenía muy complicado el acceder a los cruces, y la derrota en el partido individual masculino, en el que Jaume Munar cayó ante Taylor Fritz (7-6(4), 3-6, 7-6(6)), dilapidó todo tipo de opción.

Eso sí, el equipo español conseguiría su primera y única victoria en el torneo gracias a un meritorio triunfo de Jéssica Bouzas sobre Coco Gauff en tres sets (6-1, (3)6-7, 6-0) tras más de dos horas de juego. La gallega, que arrancó el partido pasando por encima de su rival con un 5-0 de parcial, dejó escapar un 4-1 a su favor en la segunda manga para cerrar el partido. Eso sí, en el tercer y definitivo set volvió a ser muy superior a Gauff, y cerró el triunfo con un 'rosco' (6-0).

Y con el enfrentamiento igualado 1-1, sería el dobles mixto el que decidiría el ganador. Ahí, la dupla española formada Yvonne Cavalle-Reimers e Íñigo Cervantes no pudo con Gauff y Christian Harrison. Los estadounidenses se llevaron el triunfo en dos sets (7-6(5), 6-0) en una hora y 16 minutos, en un duelo que sólo se mantuvo igualado en la primera manga.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Hazte Oír se querella ante la AN contra Zapatero por "su colaboración con la estructura criminal de Maduro"

La demanda señala que el exjefe del Gobierno habría favorecido actividades ilícitas vinculadas a narcotráfico y lavado de dinero en el entorno venezolano y pide retirarle el pasaporte, prohibirle salir del país y comparecer semanalmente ante un juez

Hazte Oír se querella ante

Cristina Bucsa y Kaitlin Quevedo vencen en sus debuts en Brisbane y Auckland

La cántabra accede a la siguiente instancia en Brisbane tras imponerse a Bondar en tres sets, mientras la joven Quevedo logra su primer triunfo en un certamen WTA al superar a Stearns durante su estreno en Auckland

Cristina Bucsa y Kaitlin Quevedo

Delcy Rodríguez, 'mano derecha' de Maduro y presidenta encargada en un momento de enorme tensión con EEUU

Con larga trayectoria en el oficialismo y conocida por su influencia en los círculos más altos del poder, la nueva mandataria transitoria enfrenta el desafío de liderar la nación bajo presión internacional tras el sorpresivo operativo estadounidense

Delcy Rodríguez, 'mano derecha' de

IU exige a Europa más dureza contra la operación de Trump en Venezuela: "El Papa está siendo más contundente que la UE"

Enrique Santiago, portavoz de IU y Sumar, critica la “falta de decisión” de la Unión Europea ante la medida estadounidense en Venezuela y resalta que el Papa muestra mayor firmeza en la defensa de la soberanía venezolana y el respeto al derecho internacional

IU exige a Europa más

Novak Djokovic rompe con la Asociación de Tenistas Profesionales por falta de "transparencia y gobernanza"

El ex número uno mundial sorprendió al desvincularse de la entidad creada para defender los intereses de los atletas, luego de expresar inquietudes por la administración interna, el rumbo actual y la manera en la que se ha divulgado su imagen

Novak Djokovic rompe con la