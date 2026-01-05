El Real Madrid visitará La Cerámica el sábado 24 de enero y el Barça recibirá al Oviedo el domingo 25

El Villarreal ocupa actualmente la tercera posición tras una destacada primera vuelta, lo que convierte su próximo duelo ante el Real Madrid en uno de los choques más relevantes de la jornada 21 en LaLiga EA Sports 2025-26. Según consignó el medio LaLiga, el enfrentamiento se disputará el sábado 24 de enero a las 21.00 horas en el Estadio de la Cerámica. Por su parte, el Barcelona buscará mantener o extender su liderato cuando reciba al Real Oviedo el domingo 25 en el Camp Nou, a partir de las 16.15 horas.

La programación completa de la jornada, oficializada por LaLiga este lunes, arrancará el viernes 23 de enero a las 21.00 horas con el partido entre el Levante UD y el Elche CF. El calendario sitúa al Villarreal y al Real Madrid como protagonistas del encuentro que cerrará la jornada sabatina, mientras que el compromiso del Barcelona contra el Oviedo se perfila como el plato fuerte del domingo a media tarde.

La jornada sabatina contempla también tres partidos previos: Rayo Vallecano enfrentará a Osasuna a las 14.00 horas, Valencia CF medirá fuerzas con RCD Espanyol a las 16.15, y Sevilla FC recibirá al Athletic Club a las 18.30 horas, indicó LaLiga en su comunicado.

La agenda del domingo comenzará en el Riyadh Air Metropolitano, donde el Atlético de Madrid se medirá al RCD Mallorca desde las 14.00 horas. Más tarde, el actual campeón de Liga, el FC Barcelona, tendrá la oportunidad de reafirmar su posición al liderar la tabla frente al Real Oviedo. El domingo cerrará con dos duelos adicionales: Real Sociedad ante Celta a las 18.30 horas, seguido del Deportivo Alavés contra el Real Betis a las 21.00 horas.

El lunes 26 de enero está reservado para el Girona FC, que recibirá al Getafe CF a las 21.00 horas, completando así la vigesimoprimera fecha de la Primera División. Según detalló LaLiga, la distribución de los partidos busca equilibrar el atractivo de los principales encuentros, tanto en la disputa por la cima como en la pelea por mantenerse alejados de la zona de descenso.

Las expectativas en torno al partido entre Villarreal y Real Madrid giran en torno al rendimiento reciente del conjunto local, que ha logrado consolidarse entre los tres primeros después de una primera parte del campeonato destacada. El conjunto dirigido por Xabi Alonso enfrenta un reto considerable, ya que se mide a un rival directo en la lucha por la parte alta de la clasificación.

La cita del Barcelona ante el Real Oviedo también está marcada por la presión de mantener una racha positiva y evitar sorpresas de un conjunto asturiano que buscará puntuar en el Camp Nou. De acuerdo con los datos proporcionados por LaLiga, el encuentro se ha programado estratégicamente en la franja de las 16.15, horario habitual para partidos de alta audiencia.

El resto de la jornada presenta múltiples atractivos en todas las franjas horarias, con choques como el Valencia CF contra el Espanyol y el Sevilla ante el Athletic Club, que podrían tener impacto tanto en posiciones europeas como en la zona media de la tabla. El partido entre el Atlético de Madrid y el Mallorca reúne también el interés por el rendimiento de los rojiblancos en su estadio ante un equipo que aspira a asentarse en la categoría.

La cronología de los partidos según el cronograma oficial publicado por LaLiga para la fecha 21 es la siguiente: el día viernes 23 se enfrentarán Levante y Elche a las 21.00 horas. El sábado 24, Rayo Vallecano recibirá a Osasuna a las 14.00, Valencia se medirá con Espanyol a las 16.15, Sevilla jugará contra Athletic Club a las 18.30, y cerrarán Villarreal y Real Madrid a las 21.00. El domingo 25 arrancará con Atlético de Madrid versus Mallorca a las 14.00, seguido por Barcelona frente a Real Oviedo a las 16.15, Real Sociedad contra Celta a las 18.30 y Deportivo Alavés ante Real Betis a las 21.00. Finalmente, el lunes 26 de enero se disputará el Girona contra Getafe a las 21.00.

LaLiga detalló que estos horarios pretenden garantizar una distribución máxima de la atención en cada uno de los encuentros, en un fin de semana especialmente relevante por el desarrollo de la competición y las posiciones en la tabla de cara a la segunda mitad del torneo.