El Ibex sube un 0,7% y alcanza los 17.600, nuevo máximo histórico, a pesar del ataque de EEUU en Venezuela

La jornada financiera ha estado marcada por una declaración de Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta de Venezuela, quien afirma el “derecho a la paz” y la “soberanía” del país, tras asumir como presidenta encargada después de la captura de Nicolás Maduro. Este escenario ha ejercido influencia en los principales mercados globales, que han registrado variaciones significativas ante la intervención estadounidense y la reacción de actores venezolanos y europeos. El Ibex 35 ha cerrado con un incremento del 0,70% y un nuevo máximo histórico al alcanzar los 17.614 puntos, según informó el medio Expansión.

El contexto internacional ha estado dominado por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro tras la operación militar estadounidense, lo que ha generado tensiones geopolíticas de alcance global y un impacto directo en los mercados bursátiles, detalla Expansión. Indra registró un alza del 9,68% durante la jornada, impulsada principalmente por la elevada volatilidad relacionada con la situación en Venezuela y la respuesta de Estados Unidos, que ha profundizado la percepción de riesgo y la revalorización de determinadas compañías. Repsol, ligada a la industria petrolera, subió un 3,47%, favorecida por el ajuste de precios del crudo ante las nuevas incertidumbres sobre el suministro y el futuro del sector energético venezolano.

Fluidra (+3,06%), Aena (+2,79%), Puig (+2,49%) y Rovi (+2,49%) han presentado avances destacados dentro del Ibex 35. En contraste, la sesión registró pérdidas en Bankinter (-1,79%), Naturgy (-1,09%), ArcelorMittal (-0,85%) y Telefónica (-0,57%), conforme a los datos divulgados por Expansión. El nuevo máximo alcanzado por el Ibex se da pese a un contexto global de alta sensibilidad generado por las noticias provenientes de Venezuela y la reacción internacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que su gobierno asumirá la administración temporal de Venezuela y que el objetivo principal consistirá en reconstruir la economía del país, priorizando el restablecimiento de la industria petrolera. Según reportó Expansión, Trump ha evitado referirse a elecciones inmediatas o a la liberación de presos políticos, centrando su postura en la recuperación de la infraestructura energética venezolana.

Tras asumir como presidenta encargada, Delcy Rodríguez publicó un comunicado dirigido a Estados Unidos, en el que pidió trabajar de manera conjunta para establecer una agenda de cooperación, tras la incautación de Nicolás Maduro por las fuerzas de la administración Trump. De acuerdo con la información de Expansión, Rodríguez subrayó la importancia de respetar la paz y la soberanía venezolana en este nuevo escenario, que presenta desafíos tanto internos como en el marco de las relaciones internacionales.

La Unión Europea emitió una declaración difundida por el Servicio Europeo de Acción Exterior, en la que 26 de los 27 estados miembros –con la excepción de Hungría– pidieron “contención” tras la captura del mandatario venezolano y el inicio de una nueva etapa bajo control de Washington, publicó Expansión. La declaración busca moderar las tensiones y evitar una escalada mayor en la región, destacando la preocupación política y humanitaria de los países europeos ante el cambio de situación en Venezuela.

El analista de mercados Javier Molina, de eToro, indicó a Expansión que la operación estadounidense y la posterior reorganización política en Venezuela han introducido volatilidad inmediata, en particular en lo que concierne al mercado del crudo. Molina señaló que las comunicaciones procedentes de Washington, en referencia a la gestión temporal y a la posible entrada de inversiones estadounidenses en infraestructura energética, contribuyen a aumentar el nerviosismo y los movimientos tácticos en los mercados financieros. Indicó que este tipo de episodios generan volatilidad de corto plazo, aunque no suelen modificar de forma estructural la evolución de los activos de riesgo, y que la tendencia de fondo continúa siendo alcista para el mercado español y global, siempre que la gestión del riesgo se mantenga rigurosa.

Molina subrayó que estos episodios representan un recordatorio de la posible incomodidad en el corto plazo durante un ciclo ascendente y advirtió que el actual entorno obliga a los inversores a extremar la cautela, ajustar el tamaño de las inversiones y aceptar la volatilidad como parte inherente del proceso en los mercados, consigna Expansión.

De cara a los próximos días, analistas de Renta 4 prevén la publicación de varios indicadores macroeconómicos de importancia. Según Expansión, se esperan los datos de empleo correspondientes a diciembre en Estados Unidos. Se estima que estos revelen un comportamiento en creación de empleo similar al mes previo, una disminución mínima en la tasa de desempleo y estabilidad en salarios y horas trabajadas.

En el ámbito español, el descenso del paro registrado en las oficinas del servicio público de empleo alcanzó las 152.048 personas menos en 2025, lo que representa una reducción del 6% y sitúa el número de desempleados en 2.408.670, cifra más baja desde 2007 para un cierre de año, de acuerdo con lo publicado por Expansión. Al mismo tiempo, la Seguridad Social contabilizó 506.451 nuevos afiliados, lo que supone una subida del 2,4% respecto al año anterior, para finalizar diciembre con un total de 21.844.414 ocupados, el mayor volumen registrado en la historia en ese mes.

La sesión bursátil en Europa exhibió un tono generalizado de crecimiento. Según recogió Expansión, el índice DAX de Fráncfort subió un 1,34%, mientras Milán avanzó un 1,04%. Otras plazas, como Londres y París, registraron incrementos más moderados, de un 0,50% y un 0,20% respectivamente. En el contexto estadounidense, el cierre de la sesión europea coincidió con alzas en Wall Street: el Dow Jones ganó un 1,50%, mientras el S&P 500 y el Nasdaq registraron apreciaciones cercanas al 0,80%.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se situó en 1,1714 unidades, un decremento del 0,04% respecto al cierre previo, como informó Expansión. El interés exigido al bono español a 10 años bajó hasta el 3,297% tras retroceder dos puntos básicos, y la prima de riesgo frente al bono alemán quedó en 43,7 puntos.

El precio del crudo también reflejó los efectos del nuevo escenario. El barril de Brent –referente europeo– subió un 1,02% hasta situarse en 61,38 dólares, mientras el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, aumentó un 1,13% hasta los 57,97 dólares, según Expansión. Otros activos también experimentaron alzas: la onza de oro se aproximó a los 4.500 dólares tras aumentar un 2,55%, y el bitcoin cotizó en 93.600 dólares al elevarse un 2,69%.

El movimiento del Ibex 35 hacia un nuevo máximo histórico se produjo en un entorno volatilizado por factores geopolíticos y económicos globales. El respaldo de valores como Indra y Repsol, junto con el desempeño de otros sectores y el contexto macroeconómico español, definieron una jornada de avances para el índice de referencia, incluso con la incertidumbre añadida por la intervención de Estados Unidos en Venezuela y los consiguientes cambios políticos y económicos. Expansión detalló que las perspectivas para los inversores contemplan ajustes de estrategia y una gestión del riesgo más estricta ante la volatilidad que caracteriza el momento actual.