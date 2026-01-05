Edmundo González insta al Ejército venezolano a respaldarlo como presidente electo en los comicios de 2024

La declaración de Edmundo González sobre la salida del país del líder a quien acusa de usurpar el poder y su enfrentamiento con la justicia marcó un giro en el escenario político venezolano, introduciendo nuevas dinámicas y retos para el futuro inmediato. En este contexto, González defendió su posición como presidente electo tras las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024, y reclamó el respaldo de la Fuerza Armada Nacional, según detalló el medio Europa Press.

El reconocimiento de González como presidente legítimo surge tras su autoproclamación luego de rechazar la victoria anunciada de Nicolás Maduro, a la que consideró resultado de un fraude electoral, reportó Europa Press. González explicó que la legitimidad de su mandato tiene base en el respaldo popular reflejado en los comicios de julio, calificando ese apoyo como “profundo, mayoritario y sostenido”. Asimismo, declaró que “jamás será traicionado”, reiterando que su presidencia deriva del “mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos”, de acuerdo con el contenido difundido a través de sus redes sociales.

El mensaje de González incluyó una solicitud directa a las fuerzas armadas y a los cuerpos de seguridad del Estado, instándoles a acatar el “mandato soberano” expresado en las urnas y recordando que su lealtad está comprometida con la Constitución, el pueblo y la República. González dirigió este llamado como “comandante en jefe” y subrayó la importancia de que la Fuerza Armada Nacional y las instituciones de seguridad se alineen con los resultados que, según él, representan la voluntad popular. Según Europa Press, González pidió expresamente: “Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024”.

Además de la cuestión institucional, González abordó la situación de las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. En su declaración, solicitó la liberación inmediata de los “venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución”, explicó Europa Press. Asoció esta demanda al proceso de normalización nacional, indicando que solo podrá alcanzarse si se respeta “sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio”.

Europa Press informó que este mensaje del ex candidato opositor se difundió horas después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designara a Delcy Rodríguez, antigua vicepresidenta, como presidenta en funciones. Esta decisión siguió a una incursión militar estadounidense que resultó en la captura de Nicolás Maduro, suceso que transformó el equilibrio de poder local. Rodríguez recibió de inmediato el respaldo público de las Fuerzas Armadas, lideradas por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, consigna Europa Press.

El cambio en la jefatura del Ejecutivo venezolano fue acompañado por pronunciamientos internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su país “se hará cargo” de la situación en Venezuela, y descartó el liderazgo de la dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmando que “no cuenta con el apoyo ni el respeto del país”, según reportó Europa Press. Al mismo tiempo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, adelantó que la nueva administración venezolana concederá “más cooperación” a Washington, manteniendo el enfoque en la “realidad inmediata” y expresando que la oposición “desafortunadamente (...) no está presente en Venezuela”.

Las declaraciones de González, junto a los pronunciamientos de autoridades y actores internacionales, se producen en un entorno marcado por denuncias de fraude, demandas de transparencia por parte de gobiernos y organizaciones internacionales, y la persistencia de divisiones internas en el país, detalló Europa Press. A esto se suman las exigencias nacionales e internacionales para que los resultados electorales reflejen fielmente la voluntad de la ciudadanía y se respeten los derechos fundamentales de quienes permanecen detenidos por motivos políticos.