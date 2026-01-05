Agencias

Andalucía rebaja a preemergencia el riesgo de inundaciones y autoriza el regreso de los desalojados en Cártama (Málaga)

Tras descartar alertas críticas en la comunidad, Antonio Sanz confirmó que ningún cauce fluvial permanece en niveles de riesgo, lo que permite el retorno inmediato de los afectados en Málaga, según anunció en su perfil oficial en X

Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, expresó su agradecimiento por la cooperación ofrecida por los ciudadanos afectados y por el esfuerzo de los equipos desplegados tras las incidencias causadas por la borrasca 'Francis'. Según informó Europa Press, el funcionario comunicó por medio de su perfil oficial en la red social X la reducción del riesgo de inundaciones en la región y la autorización para que los desalojados de la localidad malagueña de Cártama regresen a sus hogares.

De acuerdo a lo publicado por Europa Press, el nivel de emergencia en Andalucía por riesgo de inundaciones se redujo oficialmente a fase de preemergencia, denominada “situación operativa 0”, dentro del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones. Esta decisión implica la eliminación de cualquier aviso crítico respecto a los cauces fluviales en la comunidad autónoma. Sanz detalló en su comunicado que, actualmente, ningún río en Andalucía se encuentra en nivel 3, correspondiente a aviso rojo, ni en nivel naranja, por lo que se elimina la situación de máxima alerta que había originado el desalojo preventivo de varias personas.

Como consecuencia directa de la rebaja del nivel de riesgo, la treintena de vecinos desalojados en Cártama, Málaga, ya puede regresar a sus viviendas, informó Europa Press tras consultar el anuncio publicado por el consejero. Los evacuados habían sido trasladados de manera preventiva ante la elevación del riesgo que provocó la intensa actividad del temporal, pero la evolución favorable de los niveles de los ríos y la situación meteorológica permitió flexibilizar las medidas.

El medio Europa Press recogió también el reconocimiento público que hizo Antonio Sanz tanto a la ciudadanía como a los diferentes operativos de emergencias, destacando la atención, respuesta y cumplimiento de las indicaciones del servicio 112 Andalucía por parte de los habitantes afectados. Además, agradeció la labor de los equipos que participaron en la respuesta a las incidencias, cuyos esfuerzos resultaron fundamentales para restaurar la seguridad y permitir el retorno a la normalidad.

La borrasca 'Francis' había ocasionado situaciones de riesgo en diversas zonas de la comunidad, lo cual llevó a activar los protocolos de emergencia y al desplazamiento de efectivos especializados para mitigar los efectos adversos. Fuentes del gobierno andaluz citadas por Europa Press detallaron que la coordinación entre instituciones y la aplicación de las diferentes fases del plan de alerta facilitaron el control de los flujos hídricos y la respuesta a los incidentes derivados de las precipitaciones intensas.

El restablecimiento de la fase de preemergencia supone la suspensión de las restricciones que limitaban el acceso a áreas consideradas peligrosas y la autorización para que las personas evacuadas por precaución recuperen la normalidad en sus domicilios. Según la información divulgada por Europa Press, la vigilancia sobre el estado de los cauces y otros factores meteorológicos se mantendrá, aunque sin requerir las medidas extraordinarias adoptadas durante los picos de riesgo.

La decisión comunicada por Antonio Sanz se conoció a través de un mensaje en su perfil oficial en X, plataforma en la que informó sobre el monitoreo constante de la situación y el proceso de evaluación llevado a cabo en colaboración con el servicio autonómico de emergencia y los cuerpos de intervención. La evolución de la borrasca y la ausencia de avisos fluviales de nivel rojo o naranja posibilitaron el cambio de fase, lo que marca el cierre de la situación de emergencia que había primado durante los días anteriores.

Europa Press indicó que, tras este ajuste en los protocolos y la autorización de retorno, la administración regional continuará atenta a posibles incidencias asociadas a las condiciones meteorológicas, aunque por ahora la estabilidad de los cauces elimina la presión que generó el temporal. Sanz reiteró su agradecimiento a la población y operativos involucrados, en un mensaje que pone énfasis en la importancia de la colaboración ciudadana ante situaciones de emergencia, según reflejó el medio.

