AMP3. Sanders arrebata el liderato a Canet y Sainz cede tiempo en la segunda etapa del Dakar

El piloto australiano Daniel Sanders (KTM) se colocó este lunes como nuevo líder en la categoría de motos del Rally Dakar 2026 tras imponerse al español Edgar Canet en la segunda etapa, una especial de 400 kilómetros disputada entre Yanbu y AlUla, mientras que, en coches, la victoria fue para el estadounidense Seth Quintero (Toyota), con el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) cogiendo el liderato y el español Carlos Sainz (Ford) cediendo minutos.

En las dos ruedas, KTM continúa mostrando su potencial y favoritismo, y lo volvió a hacer a través de sus dos principales pilotos, que no acusaron el tener que abrir pista en un día que tenía terrenos variado, con arena y piedras, más alguna duna, aunque Sanders y Canet intercambiaron esta vez los papeles, con triunfo para el oceánico, actual campeón.

Ambos fueron los grandes dominadores de la jornada, lo que les favoreció también para sumar las valiosas bonificaciones para abrir brecha sobre sus, por el momento, principales rivales por el triunfo, las Honda del estadounidense Ricky Bravec y del español Tosha Schareina.

Canet, ganador del prólogo del sábado y de la primera etapa del domingo, llevó el mando de la etapa durante los primeros cien kilómetros, pero un pequeña caída, sin consecuencias, tras chocar con una piedra y que permitió a Sanders alcanzarle y sobrepasarle.

El australiano no dio desde ese momento tregua y no tuvo excesivos problemas para hacerse con su décimo triunfo parcial en el Dakar, con 1:35 de ventaja sobre el joven piloto catalán, que cedió el liderato, aunque a tan sólo 30 segundos de su compañero.

Por detrás, Brabec y Schareina intentaron, sin éxito, dar 'caza' a sus dos rivales, pero no pudieron conseguirlo, aunque el estadounidense acabó tercero a once segundos de Canet, misma posición que ocupa en la general a 2:18 del liderato. El valenciano fue superado al final por su otro compañero de equipo, el también estadounidense Skyler Howes, y cedió más tiempo, 3:34, para quedarse cuarto en la general a 4:41 de Sanders.

La mala noticia del día para la participación española llegó con el abandono de Lorenzo Santolino (Sherco), ganador el año pasado de una etapa y aspirante a pugnar por el 'Top 5'. El piloto salmantino tuvo un fuerte accidente en el kilómetro 313, afortunadamente sin consecuencias físicas para él, pero que dejó daños considerables en su moto que le obligan a poner fin a su participación al ser de la categoría RallyGP.

"Bueno, se me acaba el Dakar este año, no ha podido ser, la verdad que no venía de la mejor manera y me ha pasado factura. Me he caído, no muy rápido, entrando aquí en el cañón, a unos 6 kilómetors de aquí, y he destrozado el lateral de la moto, he partido las tijas, se ha roto el cárter, he perdido aceite, el freno. Se ha roto toda la moto, se me ha vuelto a abrir la rodilla, así que nada, toca parar y otro año será", lamentó Santolino que había iniciado el rally sin haberse recuperado plenamente de una lesión en un dedo del pie.

SAINZ NO PUEDE ESTAR CON LOS MEJORES

En cuanto a los coches, el día no fue demasiado benévolo con los Ford de Carlos Sainz y Joan 'Nani' Roma, las principales bazas españolas de momento en este Rally Dakar, y que cedieron mucho tiempo en una segunda etapa donde sobresalieron los Toyota, que coparon el 'Top 5', aunque el liderato es para el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia).

Ni el madrileño ni el catalán pudieron estar con los mejores en esta segunda jornada que no fue demasiado beneficiosa para los coches de la marca estadounidense, donde el mejor puesto fue el decimotercero del sueco Mattias Ekstrom. Sainz, decimosexto tras sufrir un pinchazo en la primera parte del recorrido y otro después del 'pitstop', y Roma, decimoséptimo, llegaron separados por unos segundos, a 11:42 y 11:48 del estadounidense Seth Quintero (Toyota).

El americano sumó su tercer triunfo parcial en el 'raid' tras los dos que logró el año pasado en un día donde Toyota fue la gran protagonista copando el 'Top 5'. Quintero se puso primero tras los primeros 100 kilómetros de especial y aguantó hasta el final para imponerse a su compañero de equipo, el sudafricano Henk Lategan, y al saudí Yazeed Al Rajhi, ganador el año pasado y del equipo Overdrive de la marca japonesa, por 1:42 y 1:56, respectivamente.

Sin embargo, el premio no pudo ser completo para el estadounidense, que se quedó a siete segundos de ponerse líder, distinción que es para Al-Attiyah, que no ocupaba esa desde su victoria en la edición de 2023. El belga Guillaume de Mévius (Mini) es tercero a un 1:09, mientras que Carlos Sainz es décimo a 6:35 y 'Nani' Roma, undécimo a 7:14.

Las españolas Cristina Gutiérrez (Dacia) y Laia Sanz (EBRO) acabaron decimonovena y vigesimoprimera, respectivamente, Ferrán 'Nandu' Jubany (MD Rally), trigesimoprimero, e Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team), trigesimonoveno.

Este martes se disputará la tercera etapa del Rally Dakar 2026, la previa a la maratón, una especial de 422 kilómetros con salida y llegada en AlUla, marcada por las pistas arenosas y una interpretación compleja del 'roadbook'.