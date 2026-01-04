Xavi Pascual: "Defensivamente hay que mejorar mucho si queremos hacer algo este año"

Tras encadenar diversas ausencias en la plantilla, entre ellas las bajas recientes de Darío Brizuela y Jan Vesely por un proceso gripal, el técnico del Barça, Xavi Pascual, insistió en que el conjunto azulgrana dispone de la calidad necesaria para jugar a buen nivel. Estas declaraciones llegan poco después de que el equipo superara al Real Madrid por 100 a 105 en el Movistar Arena, en un partido correspondiente a la liga regular. Según informó la agencia EFE, Pascual advirtió que, pese al triunfo, deben fortalecer sustancialmente su defensa para mantener sus aspiraciones de éxito durante la temporada.

El entrenador explicó a DAZN que la clave del encuentro residió en el acierto ofensivo más que en el trabajo defensivo. Pascual declaró: “Es un partido que hemos ganado jugando mejor en ataque que en defensa. El Real Madrid es un equipo muy difícil de defender, tienes que controlar el tiempo jugando bien adelante y estando acertados. Hemos tenido un partido con bastante acierto y eso nos ha permitido controlar un poquito. Defensivamente hay que mejorar mucho si queremos hacer alguna cosa este año”. De acuerdo con la información publicada por EFE, Pascual consideró que la capacidad para dominar el tempo en el ataque y la puntería durante el partido compensaron las dificultades encontradas a la hora de frenar a los rivales.

A pesar del clima de celebración tras imponerse al eterno rival, Pascual apuntó que el partido ante el Real Madrid representa solo una parada en el calendario y señaló rápidamente el próximo reto del equipo. EFE detalló que el técnico enfatizó la importancia de mirar hacia el siguiente compromiso europeo: "Es un partido de la liga regular, tiene su importancia para los aficionados, pero para nosotros el partido importante viene ahora ante el Maccabi, en un partido a puerta cerrada en 48 horas que será muy difícil de ganar", indicó el entrenador, trasladando así la presión y la atención al próximo duelo internacional.

La plantilla azulgrana afronta estos desafíos en un contexto marcado por las lesiones y enfermedades. Según consignó la agencia EFE, a las molestias que ya arrastraba el equipo, la lista de ausencias se engrosó con el percance de Darío Brizuela y la baja de Jan Vesely por motivos gripales. Pascual comentó: “Cuando hemos visto la última lesión de Darío, más las que llevábamos, parecía un reto muy difícil. Esto es baloncesto y tenemos la calidad de poder jugar bien si tenemos aplomo, tranquilidad y las ideas claras”. Con estas palabras, el entrenador admitió la complejidad que suponían las múltiples bajas, pero valoró la actitud de sus jugadores ante una situación adversa.

La gestión del plantel resulta especialmente relevante ante la proximidad de los compromisos. En este contexto, Pascual analizó, durante la rueda de prensa posterior al partido, su decisión de mantener en cancha al argentino Nico Laprovittola, dejando en el banquillo a Kevin Punter. Según informó EFE, el entrenador explicó: "Es el típico partido que si lo perdemos sin Punter me hubiesen matado, pero así es la vida del entrenador. Laprovittola está saliendo de lesión, pero es fundamental para nosotros". Esta declaración pone en evidencia la dificultad y la presión inherentes a la toma de decisiones técnicas en encuentros de alta exigencia, especialmente cuando se debe gestionar la recuperación de los jugadores y la dinámica del equipo en tiempo real.

La victoria ante el Real Madrid garantiza al Barça un impulso anímico, aunque Pascual reiteró ante los micrófonos de DAZN que el foco debe estar puesto en la evolución de la defensa. Según publicó EFE, el entrenador considera esta mejora como esencial para alcanzar objetivos ambiciosos, tanto a nivel doméstico como en competencias europeas. Al mismo tiempo, el preparador azulgrana puso de relieve el compromiso y la serenidad del plantel, que a pesar de las dificultades médicas, mantuvo la compostura y las directrices necesarias para resolver el encuentro.

El contexto de las próximas jornadas será determinante, ya que en 48 horas el Barcelona disputará en condiciones especiales —a puerta cerrada— el exigente partido ante el Maccabi. Según la información facilitada por EFE, Pascual mantiene la esperanza en que el equipo sostenga el “aplomo, la tranquilidad y las ideas claras” que, a su juicio, han permitido recorrer este tramo de la temporada con una relativa solidez a pesar de los contratiempos.

A lo largo de la rueda de prensa y de sus declaraciones públicas, Pascual reiteró la importancia de ajustar la estrategia defensiva y de estabilizar el rendimiento del equipo, especialmente ante la proximidad de duelos europeos de alto nivel. El técnico, de acuerdo con EFE, sostiene que el grupo puede posicionarse como contendiente siempre y cuando alcance el equilibrio entre calidad ofensiva y firmeza en la retaguardia, incluso cuando el panorama de lesionados y enfermos limite la rotación y las opciones del banquillo.

La reciente victoria, según detalló EFE, llega en un momento en el que el Barcelona busca consolidar su plantilla para la segunda parte de la temporada; la preocupación del entrenador por el estado defensivo del equipo subraya la importancia de las próximas semanas. Mientras tanto, la actitud mostrada por los jugadores y las decisiones asumidas desde la dirección técnica buscarán marcar la diferencia ante los próximos desafíos, tanto en España como en los compromisos internacionales que se avecinan.