Vox Asturias acompaña a los venezolanos en la celebración del inicio de la libertad tras la caída del régimen de Maduro

Carolina López, portavoz de Vox en la Junta General del Principado, ha manifestado que la caída del régimen de Nicolás Maduro representa un mensaje contundente dirigido a los regímenes socialistas en el mundo, argumentando que “la justicia siempre acaba llegando” y que “hoy el mundo es un poco más libre”. De acuerdo con la información difundida por Vox Asturias, la formación acompañó a la comunidad venezolana durante las concentraciones realizadas en Oviedo y Gijón, donde cientos de residentes celebraron el inicio de una nueva etapa tras la caída del Gobierno encabezado por Maduro.

Tal como publicó Vox Asturias, Carolina López estuvo presente en Oviedo, donde trasladó su apoyo a los venezolanos residentes en Asturias durante una concentración convocada por miembros de esta comunidad. Paralelamente, Sara Álvarez Rouco, diputada de Vox, se sumó a la manifestación celebrada en Gijón, brindando respaldo institucional en ambas ciudades ante el contexto de lo que los organizadores definieron como “el inicio de la libertad” para Venezuela.

Durante su participación, López afirmó que “vivimos días de júbilo para millones de venezolanos y para todos los patriotas que amamos la causa de la libertad de Venezuela”. Según Vox Asturias, la portavoz explicó que el socialismo, a su juicio, “ha empobrecido y destruido un país que fue muy próspero”, lo cual motivó el éxodo de millones de ciudadanos. López enfatizó el impacto de esta situación en España, país al que han llegado muchos de los venezolanos que dejaron su país en los últimos años.

El medio Vox Asturias detalló que las concentraciones en Oviedo y Gijón surgieron por iniciativa de residentes venezolanos en el Principado, quienes buscaron compartir con la sociedad asturiana el significado de la caída del régimen y expresar su deseo de futuro democrático para Venezuela. López remarcó, en declaraciones recogidas por Vox Asturias, la importancia de estos encuentros como símbolo no solo de celebración, sino de reivindicación de la libertad y la justicia en el ámbito internacional.

Según consignó Vox Asturias, la diputada apuntó que lo ocurrido adquiere una dimensión global, ya que “la justicia siempre acaba llegando” y puede interpretarse como una advertencia para regímenes que consideran el socialismo como vía de gobierno. La portavoz consideró que estos hechos señalarían el fin de un ciclo marcado por la opresión y la salida forzada de buena parte de la población venezolana.

El testimonio de López recogido por Vox Asturias también hace referencia al impacto humanitario de la emigración venezolana. La portavoz mencionó a quienes fueron “obligados a abandonar su tierra”, subrayando el sufrimiento derivado de esta situación para familias enteras y la forma en que comunidades en países receptores, como España, han acogido a estos migrantes.

Las declaraciones de las representantes de Vox en Asturias llegaron en un contexto de movilización y emociones encontradas dentro de la comunidad venezolana residente, organizada en torno a la esperanza de cambios políticos. Según enfatizó Vox Asturias, las concentraciones contaron con la presencia de representantes políticos y ciudadanos, quienes se sumaron al reconocimiento de los desafíos que quedan por delante para Venezuela y su diáspora, y al compromiso de apoyo desde el Principado.