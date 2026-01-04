Una concentración en Pamplona rechaza la "agresión imperialista" de EEUU en Venezuela y exige "respeto" a su soberanía

Representantes políticos y sindicales de Navarra acudieron a la Plaza Consistorial de Pamplona para participar en una concentración donde se leyeron comunicados en castellano y euskera, en los que se advirtió sobre la “extrema gravedad” de la reciente incursión armada estadounidense en territorio venezolano y el posterior “secuestro” de Nicolás Maduro y su esposa. Tal como publicó el medio, la convocatoria de la plataforma Hegoak reunió a cientos de asistentes que denunciaron estos acontecimientos, a los que calificaron de desproporcionados y contrarios al derecho internacional.

De acuerdo con el medio, la movilización comenzó a las 12:30. Portando pancartas con el mensaje ‘Eraso inperialistarik ez. Venezuelak burujabetza. Venezuelar herriarekin bat’ (No a la agresión imperialista. Independencia de Venezuela. Unidad con el pueblo venezolano), los presentes corearon lemas como “Yankis kanpora. Venezuela aurrera” (Fuera yankis. Adelante Venezuela), “Fuera yankis de América Latina” y “Maduro askatu” (Libertad para Maduro). Entre los líderes presentes se encontraban Laura Aznal, portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán, coordinador de IUN y portavoz parlamentario de Contigo-Zurekin, Txema Mauleón, concejal de esta coalición en el Ayuntamiento de Pamplona, y Neniques Roldán, coordinadora autonómica de Podemos en Navarra.

El medio detalló que la representación sindical incluyó a los dirigentes de UGT, CCOO, LAB y ELA en la Comunidad Foral: Lorenzo Ríos, Josema Romeo, Imanol Karrera e Imanol Pascual, respectivamente. Estos participantes, junto con los organizadores de Hegoak, exigieron el respeto a la soberanía venezolana y reafirmaron la solidaridad con la población del país sudamericano.

Según consignó el medio, el comunicado leía: “Por primera vez, el ejército de Estados Unidos ha atacado territorio venezolano, provocando víctimas entre la población civil", y señalaba además que el presidente Nicolás Maduro había sido “secuestrado y sacado del país a la fuerza junto a su esposa”. Los portavoces añadieron: “Estos hechos son totalmente desproporcionados y no respetan en absoluto el derecho internacional ni la Carta de las Naciones Unidas”. Los firmantes defendieron que “la soberanía de todos los pueblos y personas del mundo es un principio imprescindible”, enfatizando que “nadie puede tomar decisiones sobre el pueblo venezolano: eso corresponde única y exclusivamente al propio pueblo venezolano y a nadie más”.

En su intervención, los miembros de la plataforma Hegoak atribuyeron la crisis a una estrategia neocolonial promovida por la administración estadounidense, señalando que desde la llegada de Donald Trump la imposición de políticas intervencionistas y amenazas, incluidos ataques militares, ha tenido consecuencias graves en regiones como Palestina, América Latina y el Caribe. Según el texto leído, “la actualización de la ‘Doctrina Monroe’”, junto al predominio de un discurso belicista, “pretende normalizar la agresión y el chantaje en la relación entre Washington y la región”.

El comunicado también subrayó el rechazo al “secuestro” de Maduro y su esposa, declarando que este acto “no contribuye en absoluto a resolver la situación” y que resulta “absolutamente inaceptable”. Los representantes de Hegoak reclamaron la liberación inmediata del mandatario venezolano para restablecer canales de solución política. También insistieron en la necesidad de respetar la autodeterminación, las instituciones y la integridad territorial de Venezuela, indicando que “los ataques militares contra el país suponen una grave amenaza para la construcción de la paz y la estabilidad en América Latina y en el mundo”.

El medio reportó que la plataforma hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que denuncie las acciones militares recientes y recapacite medidas contundentes que garanticen el respeto al derecho internacional. Según el comunicado al que se refirió el medio, la plataforma instó a las instituciones globales a intervenir, expresando que “es imprescindible que Maduro sea liberado y regrese a Venezuela para poder encauzar la situación”.

Por último, el medio informó que la concentración culminó sin incidentes, reforzando las demandas principales de los asistentes: rechazo a la intervención militar extranjera, defensa de la soberanía venezolana y petición de implicación urgente de organismos internacionales en la resolución de la crisis denunciada por los convocantes.