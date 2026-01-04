María Edite carga contra Julio Iglesias y lamenta que "se esté perdiendo" a su hijo: "Es tan mala persona"

Años después de su relación con Julio Iglesias, María Edite resalta la ausencia de vínculo entre el artista y el joven que ella identifica como su hijo. Según publicó el medio consultado, la exbailarina manifiesta que la verdadera persona afectada en esta larga controversia no es ella misma ni el propio Julio Iglesias, sino el hijo que ambos tendrían en común, quien aún se encuentra sin reconocimiento y sigue experimentando el distanciamiento familiar.

Tal como informó el medio de origen, la figura de María Edite reaparece en el espacio público a raíz de sus declaraciones sobre el cantante y la situación de su descendiente. Edite insiste en que el joven, a su juicio, permanece excluido y que la falta de acercamiento de Julio Iglesias ha generado un vacío significativo en la vida de este. “Julio se lo está perdiendo. Es que es tan mala gente y tan mala persona. ¿Qué te voy a contar?”, sostuvo, enfatizando la persistencia de una herida emocional abierta a lo largo de los años.

El relato de María Edite recoge también detalles del pasado, en el que asegura fueron “bastantes, bastantes” las ocasiones en que vio al intérprete. En sus palabras, su posición se caracterizó por la incomodidad y el conocimiento pleno del contexto que atravesaba. Durante el desarrollo de aquellos encuentros, Edite menciona la presencia también de Isabel Preysler, entonces esposa del cantante. Narró que coincidió con Preysler en determinadas ocasiones, aunque descarta que esta última se percatara de su presencia: “Ella igual a mí no me vio, pero yo a ella sí”.

De acuerdo con lo consignado por la misma fuente, María Edite puntualiza que su relación con Julio Iglesias se desarrolló bajo el signo del silencio en cuanto a la figura de Isabel Preysler. Asegura que el músico no le mencionó en ningún momento a su esposa de aquel entonces y que no existieron comentarios hacia ella, “Ni bien ni mal. Nada”, apuntó, mostrando así la separación entre la vida pública y familiar del cantante y las interacciones privadas que mantenía con Edite.

El motivo principal del renovado pronunciamiento de Edite, reportó el medio, es el papel de su hijo en la historia. Según su testimonio, el joven es la mayor víctima de esta situación y denuncia que el paso del tiempo no ha cambiado la falta de reconocimiento ni ha propiciado un acercamiento entre él y el artista. El discurso de Edite se distancia de escándalos pasados para centrar la atención en el vacío experimentado por el joven, a quien define como una presencia imposible de ignorar o eliminar mediante el olvido.

El medio detalla, además, que la actual situación familiar de Julio Iglesias e Isabel Preysler ha evolucionado por caminos ajenos a este episodio, pero esto no ha llevado a Edite a modificar su posición frente al tema. Continúa reclamando el reconocimiento y la atención hacia su hijo, argumentando que el tiempo y la distancia no han logrado cubrir la falta de la figura paterna, ni el daño causado por la indiferencia que denuncia.

A lo largo de las declaraciones recogidas, María Edite prioriza la situación de su descendiente por encima de cualquier interés mediático o personal, subrayando que no busca protagonismo ligado a su propia experiencia, sino insistir en la existencia y realidad de ese hijo supuestamente ignorado por Julio Iglesias, a pesar del tiempo transcurrido.