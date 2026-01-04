Maíllo ve "absolutamente insuficiente" la respuesta de Sánchez al "terrorismo de Estado" de Trump en Venezuela

Durante su intervención en Sevilla, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, lamentó que la respuesta del Gobierno español ante la operación militar estadounidense en Venezuela no incluyera un llamado explícito a la condena ni una exigencia de liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes resultaron capturados y trasladados a Nueva York tras el operativo liderado por la administración de Donald Trump. Según publicó el medio de comunicación, Maíllo consideró que estos hechos constituyen un "crimen de guerra" y que las acciones de Estados Unidos representan un caso de "terrorismo de Estado", lo que, en su opinión, exige una postura contundente tanto de España como de la Unión Europea.

Tal como reportó la fuente, Maíllo expresó que el operativo estadounidense violó las normas internacionales y trascendió el marco legal, ya que, según sus palabras, "el Gobierno de Estados Unidos ha secuestrado a un jefe de Estado y a su esposa y ha roto las reglas internacionales en un ataque en el que ha habido muertos que no se recuerdan, personas inocentes que han caído por ataques de terrorismo de Estado y nosotros queremos estar en el lado correcto de la historia". El líder de IU advirtió que este episodio puede sentar un precedente preocupante y preguntó si la Unión Europea "va a seguir mirando para otro lado" en caso de que el gobierno de Trump lleve a cabo acciones similares en otras regiones, citando de manera específica un posible escenario en Groenlandia, así como la posibilidad de que se extiendan amenazas sobre Canadá o el Caribe.

Según detalló la plataforma informativa, Maíllo participó en Sevilla en una manifestación impulsada por la plataforma por la paz en Andalucía, cuyo propósito era mostrar solidaridad con Venezuela. Esta movilización coincidió con la reciente captura de Maduro y Flores durante la madrugada del sábado, cuando se desplegó el operativo militar estadounidense en el país sudamericano. Maíllo sostuvo que estos acontecimientos representan lo que describió como un "muy grave precedente sentado" por el gobierno liderado por Trump y alertó sobre la gravedad del momento histórico que vive la humanidad.

El dirigente de IU cuestionó la declaración conjunta suscrita por el Gobierno español y varios países latinoamericanos, entre los que citó a México, Brasil, Uruguay y Colombia. A su juicio, este documento constituye una reacción "absolutamente insuficiente", ya que en él, según resaltó, "no aparece la palabra condena ni se pide la liberación de un jefe de Estado secuestrado, guste más o menos, ni se hace referencia a las personas que han fallecido por este ataque ilegal". A partir de esta postura, reclamó que tanto el Ejecutivo de Pedro Sánchez como la Unión Europea adopten una posición clara y decidida frente a lo sucedido.

De acuerdo con la información difundida, Maíllo insistió en la relevancia de la movilización popular como instrumento para influir en las respuestas de los gobiernos. Manifestó que "la movilización popular es la que puede hacer modificar los pasos que tienen que tomar los gobiernos", y agregó que, si bien España ha demostrado en ocasiones anteriores su alineamiento con "el lado correcto de la historia", en esta coyuntura el país aún no ha adoptado todas las medidas necesarias. Por ello, emplazó directamente al presidente Pedro Sánchez a sumar acciones más concretas.

El medio también consignó que, para Maíllo, los recientes sucesos suponen un "abismo civilizatorio" y una crisis de alcance global, en la que, según él, se ponen en juego principios fundamentales del derecho internacional y la protección de las soberanías nacionales. El líder de IU advirtió que el ataque ha dejado víctimas mortales, aunque no se especifican cifras, y denunció que se han vulnerado derechos humanos y garantías elementales reconocidas por la comunidad internacional.

El operativo estadounidense que culminó con la captura de Maduro y Flores se ejecutó en las primeras horas del sábado, y desde entonces ha generado manifestaciones de rechazo y preocupación en varios sectores políticos y sociales, sobre todo en el ámbito de los movimientos de izquierda y organizaciones sociales que participaron en la protesta en Andalucía. Maíllo subrayó que el atentado a la legalidad internacional implica un desafío directo a las normas que regulan la convivencia entre Estados y reclamó que la reacción internacional esté a la altura de las circunstancias.

Finalmente, según informó el medio citado, la exigencia principal de Maíllo gira en torno a que España y la Unión Europea establezcan un marco de actuación que vaya más allá de comunicados diplomáticos y que apueste por medidas efectivas frente a lo que considera una violación de principios básicos del derecho internacional y los derechos humanos.