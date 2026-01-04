Los Reyes Magos reparten mañana ilusión por toda España aunque 'Francis' adelanta varias Cabalgatas al fin de semana

La llegada de los Reyes Magos a España este año ha implicado numerosas adaptaciones ante el impacto de la borrasca Francis, que, según reportó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) citada por diversos municipios, provocó el adelanto o modificación de fechas de muchas cabalgatas tradicionales. El medio Europa Press detalló que este fenómeno meteorológico obligó a ciudades y pueblos a ajustar sus planes para garantizar la celebración y seguridad de las fiestas, permitiendo que, pese al frío y la lluvia, miles de niños y familias pudieran disfrutar de la bienvenida a Melchor, Gaspar y Baltasar.

De acuerdo con Europa Press, varias localidades de Andalucía y Murcia adelantaron las cabalgatas originalmente previstas para el lunes 5 de enero, ante los avisos de lluvias intensas emitidos por la AEMET. Municipios como Vera, Huércal de Almería, Carboneras, Albox, Garrucha, Cantoria, Los Gallardos y Macael en Almería celebraron ya sus cabalgatas el sábado 3 de enero. Cartagena, en Murcia, también realizó anticipadamente su tradicional desfile esa misma fecha, mientras que Mazarrón y Puerto de Mazarrón confirmaron recorridos especiales para el día 3, en horarios diferentes, para esquivar las lluvias.

Las consecuencias del temporal se reflejaron en otras ciudades que optaron por modificar significativamente sus celebraciones. Málaga, por ejemplo, realizó ajustes en la fecha y el horario de las fiestas, pasacalles y cabalgatas, repartiendo el festejo entre el sábado y el domingo anteriores para proteger tanto a los participantes como al público. Otras ciudades, como Motril en Granada y San Fernando en Cádiz, suspendieron directamente sus desfiles programados para el lunes debido al pronóstico adverso. Pese a ello, el Ayuntamiento de ambas poblaciones permitió que niños y familias entregaran sus cartas a los Reyes en recintos cerrados, según consignó el medio.

En la Comunidad Valenciana, algunas localidades como Torrent reprogramaron sus cabalgatas para el martes 6 de enero en la mañana, situando el inicio a las 11:00 horas. Otras ciudades gestionaron cambios en los itinerarios y los horarios: Oviedo adelantó la salida de su cabalgata a las 17:00 horas para evitar la fuerte precipitación anunciada, y Jaén acortó el recorrido del desfile. Europa Press indicó que, en cada caso, las modificaciones buscaban preservar el carácter festivo y familiar de estos eventos, sin omitir el reparto de caramelos, regalos y las actividades para los niños.

En Vigo, la cabalgata sí mantuvo la fecha inicial, con salida prevista el lunes a las 18:00 horas desde la Avenida de Castelao, trazando un recorrido muy concurrido hasta la rotonda del Bicentenario. El evento destacó por la inclusión de once carrozas, seis de ellas municipales y cinco aportadas por empresas colaboradoras, acompañadas de grupos de animación. El alcalde recibió en la Porta do Sol a los Reyes Magos, a quienes entregó simbólicamente las llaves de la ciudad. Galicia también ofreció una versión estática de la cabalgata esa misma mañana, permitiendo que el público se acercara a contemplarla entre las 11:00 y las 14:00 horas.

En otros puntos de España, la entrega de caramelos y obsequios alcanzó cifras significativas. En Ciudad Real, según Europa Press, se previó el reparto de 6.600 caramelos y 87.000 nubes, mientras que en Lorca, Murcia, la cabalgata incluyó el lanzamiento de 32.000 monedas de chocolate. Jerez de la Frontera, en Cádiz, organizó la distribución de 57 toneladas de caramelos y juguetes desde 15 carrozas, y en Córdoba una comitiva encabezada por el Cartero Real obsequió 500 kilos de caramelos, 1.000 peluches, 1.200 pelotas de colores y 4.500 juguetes distintos.

Madrid mantuvo su cabalgata central el 5 de enero a las 18:00 horas, resaltando una apuesta literaria bajo el lema "El saber compartido". Según describió Europa Press, el desfile arrancó con una escenografía móvil que representó la estrella de Oriente. La composición incluyó una gran figura luminosa acompañada de constelaciones y ángeles, seguida de personajes clásicos de la literatura universal como Don Quijote y creaciones inspiradas en los mundos de Julio Verne, poetas y héroes literarios, todo acompañado por música de la Swing Engine Marching Band. La participación superó las 2.000 personas entre compañías nacionales e internacionales y más de 250 pajes reales. Se reservaron cinco zonas accesibles para personas con discapacidad, sobre todo para quienes utilizan sillas de ruedas o tienen movilidad reducida, y se distribuyeron 1.200 kilos de caramelos sin azúcar a lo largo del recorrido, entre el Paseo de la Castellana y el Palacio de Cibeles, donde concluyó casi a las 21:00 horas. El mago Jorge Blass cerró el evento con un espectáculo especialmente ideado para la ocasión.

En la Comunidad de Madrid, otros municipios optaron por medios alternativos para la llegada de Sus Majestades: Alcorcón, por ejemplo, incluyó el autobús como transporte previo al desplazamiento en carroza. En Cantabria, la llegada de los Reyes Magos al aeropuerto Seve Ballesteros se confirmó para el lunes, con recepción oficial a cargo del alcalde Diego Movellán. Las Islas Canarias y la ciudad de Barcelona también celebraron la arribo de los Reyes por vía marítima: en Las Palmas de Gran Canaria, tres embarcaciones amarraron a las 11:30 horas del lunes en la Base Naval, mientras que en la capital catalana las tradicionales Golondrinas portuarias llevaron a Melchor, Gaspar y Baltasar hasta el Portal de la Pau, bajo la bienvenida del alcalde Jaume Collboni.

La organización en ciudades como Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, incluyó el despliegue del 'Plan Caramelos', con la coordinación de seguridad, prevención y servicios públicos que acompañaron la salida del Heraldo Real y las cabalgatas. Según Europa Press, este tipo de dispositivos buscó garantizar la fluidez y protección de todos los asistentes ante la incertidumbre meteorológica.

En Águilas (Murcia), las actividades se adecuaron con la instalación del campamento de Reyes Magos en un centro comercial durante horarios específicos en domingo, sumado a la oferta de hinchables y otras opciones lúdicas en espacios residenciales el sábado por la mañana, conforme a lo reportado por el medio.

El acceso de niños y familias a los Reyes Magos también se garantizó en lugares cerrados, como el Palacio de Congresos de Cádiz, que habilitó un espacio este domingo para la visita y entrega personal de deseos y cartas de los menores de la ciudad. La modificación de estos formatos subrayó el esfuerzo de las administraciones locales y organizadores para adaptar el festejo sin perder su valor social y cultural, aún en circunstancias complejas por causa del clima, detalló Europa Press.

A pesar de las lluvias y las bajas temperaturas previstas en varias regiones, la continuación de las cabalgatas, con variantes logísticas, rutas alternativas y cambios de jornada, brindó a los menores la experiencia de encontrarse con los Reyes Magos y disfrutar de los obsequios y sorpresas que tradicionalmente marcan la víspera del 6 de enero.