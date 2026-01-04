Agencias

La plataforma 'Venezolanos en Bilbao Bizkaia' se concentra este domingo para celebrar la captura de Maduro

La plataforma 'Venezolanos en Bilbao Bizkaia' se concentrará este domingo en la capital vizcaína para celebrar el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo que representa, a su juicio, "una esperanza para los venezolanos".

La movilización se desarrollará a partir de las cinco de la tarde frente al Ayuntamiento de Bilbao, un acto que se produce tras los ataques de EEUU en Caracas y alrededores y el posterior arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ya se encuentra en Estados Unidos.

En declaraciones a Europa Press, el fundador de esta plataforma, Pedro Gil, ha explicado que el acto de esta tarde es una "celebración espontánea ciudadana" porque la mayoría de los venezolanos residentes en Bilbao están satisfechos con el arresto de Nicolás Maduro, que "ha sido una persona que ha generado mucho sufrimiento y el causante de que miles de familias estén ahora separadas por fronteras".

Por lo tanto, considera que la captura de Maduro representa "una esperanza" para los venezolanos porque era "una persona que insultaba al poder en Venezuela". "El motivo de que Nicolás Maduro haya sido capturado, para nosotros es un motivo de esperanza y de celebración porque ha sido una persona que se ha negado a permitir una transición pacífica y ordenada, y había usurpado el poder", ha subrayado.

