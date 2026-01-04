La estación de metro Plaza de Cuba cerrará durante el paso de la Cabalgata y Tussam será gratuito

Plaza de Cuba, una de las paradas clave del Metro de Sevilla, interrumpirá temporalmente el acceso de viajeros en el momento de mayor concentración de personas durante la celebración de la Cabalgata de Reyes, según publicó la plataforma informativa. De acuerdo con la información difundida, esta decisión responde a motivos de seguridad derivada de la elevada afluencia que se prevé registrar en la avenida República Argentina a raíz del cambio de recorrido de la Cabalgata debido a las obras en la calle Pagés del Corro.

Tal como consignó el medio, el recorrido de la tradicional Cabalgata de Reyes Magos discurrirá este año por la calle Esperanza de Triana. Este desvío generará una mayor densidad de asistentes en las inmediaciones de la avenida República Argentina, lo que ha llevado a las autoridades responsables a programar el cierre provisional de la estación Plaza de Cuba mientras los Reyes Magos pasen por ese sector. Durante ese intervalo, Metro de Sevilla ha indicado que no permitirá ni la entrada ni la salida de viajeros en Plaza de Cuba, aunque el tramo permanecerá operativo y los trenes circularán sin hacer parada en esa estación.

La comunicación sobre el cierre se realizará por megafonía y a través de los teleindicadores ubicados en todas las estaciones del Metro de Sevilla, precisó la fuente consultada. Para facilitar los desplazamientos, Metro de Sevilla recomendó a los usuarios que planifiquen sus trayectos con anticipación y opten por puntos de acceso alternativos durante esas horas, como la estación Parque de los Príncipes situada a aproximadamente 500 metros de Plaza de Cuba.

Además, la misma fuente destacó que la empresa municipal Tussam ofrecerá servicio gratuito de autobuses urbanos durante la tarde-noche del 5 de enero, coincidiendo con la celebración de la cabalgata. Desde las 15:00 horas, el transporte en las líneas de Tussam no tendrá coste alguno para los usuarios. Esta medida busca incentivar el uso del transporte público y agilizar la movilidad en la ciudad frente a las previsibles aglomeraciones de personas.

El dispositivo previsto por Tussam contempla un refuerzo total de 80 autobuses adicionales, con especial incremento durante el horario de tarde, como determinó la información publicada. En varias de las rutas operadas por la empresa, la oferta llegará a duplicar la habitual de un día laborable. En concreto, las líneas con mayor demanda, como la 12, 13, 27 y 32, funcionarán por la tarde con entre 17 y 22 vehículos cada una, permitiendo una frecuencia de paso en torno a cinco minutos.

El resto de líneas radiales y las transversales 2, 3 y 5 también experimentarán un aumento de autobuses. Así, según apuntó la fuente, se mantendrán intervalos de entre seis y doce minutos en estas rutas. Todas estas actuaciones pretenden facilitar el desplazamiento de los ciudadanos durante los eventos de la cabalgata y evitar congestiones tanto en la red de metro como en los autobuses.

Por su parte, el cierre temporal de Plaza de Cuba se mantendrá solamente el tiempo imprescindible para mantener los protocolos de seguridad. Una vez disminuya la concentración de público en la zona, la estación volverá a abrir sus accesos siguiendo los avisos oficiales dispuestos por Metro de Sevilla.

Los responsables instan a los usuarios habituales del transporte público de Sevilla a consultan los canales oficiales de información y estar pendientes de cualquier actualización que pueda alterar los horarios y operativa habitual durante la jornada señalada por la Cabalgata de Reyes. A través de medios como megafonía y paneles informativos en estaciones, se facilitarán los datos necesarios para planificar los desplazamientos.