El CNE de Venezuela condena el bombardeo y el "vil secuestro" de Nicolás Maduro

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) ha solicitado una "prueba de vida" para verificar el estado físico del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, tras la operación militar extranjera que resultó en lo que el organismo describió como "secuestro" de ambos. Según informó el CNE a través de un comunicado conocido y citado por el medio, la integridad de ambos resulta determinante para la estabilidad nacional y la continuidad del sistema democrático en el país. La entidad también ha hecho un llamado a la liberación inmediata del presidente y de su esposa.

De acuerdo con documentos publicados por el CNE y recogidos por diversos reportes, el organismo electoral ha repudiado de forma tajante los ataques aéreos y bombardeos que, según sus reportes, afectaron instalaciones estatales así como áreas residenciales y urbanas en múltiples regiones, incluyendo las ciudades de Caracas, Aragua, Miranda y el estado La Guaira. El CNE ha señalado que estos hechos ocasionaron muertes tanto entre personal de la administración pública como entre civiles. Además, el comunicado señaló que los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado 3 de enero, en lo que el CNE describe como una incursión militar estadounidense.

El máximo organismo electoral venezolano sostiene que estos ataques y la detención de Maduro y Flores fueron ejecutados por el Gobierno estadounidense de Donald Trump. "Pero más grave aún el vil secuestro de nuestro Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros y la primera dama doctora Cilia Flores de Maduro en acciones bélicas ejecutadas por el Gobierno de Donald Trump", denunció el CNE, según consignó el comunicado replicado por los medios nacionales.

Asimismo, el CNE consideró que los bombardeos y la “detención” de Maduro y Flores constituyen violaciones a principios fundamentales del derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. El organismo destacó que las justificaciones presentadas por los responsables de la intervención armada utilizaban, a su juicio, “falsos pretextos de lucha contra el narcotráfico”, insistiendo en que Venezuela no es país productor ni consumidor de estupefacientes, y calificó a la intervención extranjera de "flagrante violación" a normas internacionales. "Esta incursión armada, disfrazada de falsos pretextos de lucha contra el narcotráfico, constituye una flagrante violación del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de los demás elementales principios de convivencia pacífica entre los Estados", afirmó el CNE, según registró la prensa local.

El comunicado del CNE también solicitó apoyo urgente de la comunidad internacional, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de los pueblos del mundo para condenar el ataque armado y exigir garantías para la vida y la seguridad del mandatario venezolano. El CNE llamó particularmente a exigir la liberación de Maduro y de Cilia Flores, apartando cualquier circunstancia política interna ante lo que denominó “un ataque directo” a la soberanía venezolana.

En otro punto del pronunciamiento, el máximo ente electoral venezolano declaró su respaldo a las acciones del Gobierno y de la ciudadanía para preservar la paz y la soberanía nacional. "Desde el Poder Electoral, apoyamos la lucha del Gobierno Nacional y del pueblo venezolano por garantizar la paz, la independencia, la soberanía e integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela", concluyó el comunicado, según publicó la fuente.

El CNE, al referirse al contexto de la operación militar y al resultado de los bombardeos, indicó que la agresión fue dirigida no solo contra instalaciones clave del Estado, sino también contra zonas habitadas por civiles, lo que, según el organismo, incrementa las afectaciones y la gravedad del incidente. Diversas regiones, tanto urbanas como residenciales, resultaron impactadas, ocasionando víctimas fatales entre trabajadores públicos y habitantes de las zonas descritas en el informe del Consejo Electoral.

En su evaluación, el CNE atribuyó la responsabilidad de los hechos al “imperialismo criminal” y manifestó que las acciones armadas extranjeras tenían como objetivo someter al pueblo venezolano. Según el pronunciamiento citado por la prensa, el organismo rechazó argumentos que conectan a Venezuela con el narcotráfico y recalcó la legitimidad de las instituciones nacionales frente a ingerencias externas.

El pronunciamiento oficial difundido por el Consejo Electoral ha ido acompañado de múltiples llamados a la movilización y al rechazo internacional de la operación militar, enfatizando la relevancia de que organismos multilaterales y los propios Estados miembros de la ONU articulen respuestas diplomáticas orientadas a restaurar tanto el orden constitucional como las garantías básicas de los derechos humanos en el caso del jefe del Estado y su pareja.

Según consignó el Consejo Nacional Electoral, el evento ha ocasionado repercusiones directas sobre la estabilidad del país, subrayando que el riesgo sobre la vida de Maduro y Flores persiste. Mientras tanto, la institución continúa exigiendo fehaciente comprobación del estado físico de ambos y su retorno al territorio venezolano sin condiciones.