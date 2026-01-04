EEUU anticipa una mejor cooperación con lo que queda del Gobierno venezolano tras la operación contra Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que en un plazo de dos a tres semanas podrían observarse momentos clave en el proceso de transición política en Venezuela. Rubio planteó que, tras la salida del mandatario Nicolás Maduro, existen expectativas de una cooperación distinta entre Washington y los altos funcionarios que controlan actualmente las instituciones venezolanas. Este enfoque surge tras la operación que resultó en la “captura” de Maduro en Caracas, según consignó NBC.

Rubio manifestó a la cadena estadounidense que la actual coyuntura podría allanar el camino para redefinir las relaciones bilaterales, señalando que con Maduro fuera del cuadro político, los canales de entendimiento podrían cobrar una nueva dinámica. El medio norteamericano detalló que el secretario de Estado expuso que la estructura de poder en Venezuela se sostiene en estos momentos sobre tres figuras centrales: la vicepresidenta Delcy Rodríguez, designada por el Tribunal Supremo de Venezuela para asumir la presidencia en forma temporal, y los ministros Vladimir Padrino (Defensa) y Diosdado Cabello (Interior), ambos identificados como figuras de peso clave en el aparato militar y policial.

En declaraciones al programa Meet the Press, Rubio se refirió a las perspectivas de la oposición. “María Corina Machado es fantástica, y es alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo, al igual que todo el movimiento (opositor), pero estamos lidiando con la realidad inmediata”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, citado por NBC. A pesar del reconocimiento de figuras opositoras, expuso que su capacidad de incidir en el terreno es limitada. Rubio detalló que la mayoría de los referentes opositores están fuera del país y que persisten problemas urgentes a cortísimo plazo, factores que condicionan la construcción de alternativas inmediatas.

En lo referente a la relación con lo que definió como el “resto del Gobierno venezolano”, Rubio expresó a NBC su esperanza de que se produzca un mayor nivel de cumplimiento y cooperación que en etapas previas. El secretario de Estado explicó que, frente a la transición forzada por la captura de Maduro, las personas actualmente al mando del estamento militar y policial del país deberán definir su posición política ante Washington y el tipo de vínculo que desean entablar.

Rubio subrayó ante la emisora que “tendrán que decidir qué rumbo tomar. Y esperamos que elijan un rumbo diferente al que eligió Nicolás Maduro. En último término, esperamos que esto conduzca a una transición integral”. Explicó además que el proceso de definición de relaciones y negociaciones ya está en marcha entre las delegaciones de Washington y Caracas. El secretario de Estado hizo hincapié en que su gobierno observa señales positivas para rediseñar la cooperación intergubernamental, aunque evitó precisar cuáles serían las condiciones que priorizaría Estados Unidos en una etapa de diálogo con los actuales responsables del país sudamericano.

Consultado sobre la viabilidad de la oposición venezolana, Rubio expuso sus reservas sobre su capacidad de protagonizar la transición y de ejecutar transformaciones en el corto plazo, dado que muchos de sus integrantes se encuentran en el exterior. El jefe de la diplomacia estadounidense manifestó a NBC la necesidad de abordar, prioritariamente, los desafíos inmediatos vinculados a la ausencia de liderazgo opositor dentro de Venezuela y a los procesos institucionales que determinarán los pasos subsiguientes del poder en Caracas.

Rubio también hizo notar que los resultados de la operación contra Maduro suponen un cambio en las condiciones bajo las que hasta ahora funcionaba el aparato de poder venezolano, marcando una disyuntiva para quienes actualmente concentran la autoridad formal y operacional en el país. El secretario de Estado mostró expectativas de que la gestión de las actuales autoridades transitorias derive en una respuesta distinta, abierta a la cooperación con Estados Unidos, alejándose de la postura que sostuvo Maduro hasta su captura.

De acuerdo con los detalles recogidos por NBC, Delcy Rodríguez, nombrada presidenta temporal por el Tribunal Supremo, junto con los ministros Padrino y Cabello, encabeza una administración que, según Rubio, se enfrenta a una decisión inmediata sobre el curso que debe tomar el país. La organización interna del poder y la respuesta de estas figuras determinarán tanto el futuro de la gobernabilidad como el tipo de relaciones que podrán establecerse con actores externos, en particular con el gobierno estadounidense, que ha manifestado la intención de facilitar una transición política amplia.

Según NBC, tanto la comunidad internacional como el gobierno estadounidense centran ahora su atención en los próximos pasos de las autoridades interinas de Venezuela y en la manera en la que los grupos opositores, en opinión de Rubio, puedan reorganizarse o aportar a un proceso de transición que ha comenzado a definirse tras la operación en Caracas.