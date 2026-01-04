(Crónica) El City falla ante el Chelsea y el Liverpool sigue en zozobra

Un tanto conseguido por Enzo Fernández en el tiempo agregado marcó el desenlace del encuentro entre el Manchester City y el Chelsea en el Etihad Stadium, dejando a los locales sin la victoria cuando el reloj marcaba el minuto 94. Según reportó la agencia Europa Press, la igualdad 1-1 dificultó la tarea del equipo dirigido por Pep Guardiola en su intento de acercarse al Arsenal, líder de la Premier League tras la vigésima jornada, mientras la presión aumenta también sobre el Liverpool, que no logró obtener los tres puntos ante el Fulham.

De acuerdo con Europa Press, el Manchester City sumó su segundo empate consecutivo luego de no poder superar al Sunderland en el partido previo, disputado el día de Año Nuevo. Con este resultado, el conjunto celeste quedó a seis unidades del Arsenal, que lidera la clasificación inglesa. Durante el primer tiempo, el Manchester City mantuvo el dominio y consiguió la ventaja gracias a un gol de Tijjani Reijnders, quien destacó con una acción individual tras buscar consolidar su posición en el equipo. El conjunto local mantuvo el control hasta el entretiempo, pero en la segunda mitad su rendimiento decayó, según detalló Europa Press, permitiendo al Chelsea crear más oportunidades.

La escuadra londinense, revitalizada tras la salida de Enzo Maresca, encontró la igualdad en la última jugada del encuentro. Europa Press explicó que la respuesta del Chelsea en el tiempo añadido frustró a la afición local y minó las opciones del Manchester City en la carrera por el título. Guardiola y sus dirigidos evidenciaron dificultades para mantener la regularidad durante el desarrollo del partido y concedieron el empate justo cuando el resultado parecía encaminado.

Por otro lado, el mismo medio señaló que el Liverpool tuvo una tarde complicada en Craven Cottage. El equipo de Arne Slot no consiguió una actuación convincente y permitió que el Fulham abriera el marcador antes del descanso. Florian Wirtz fue el encargado de empatar el encuentro, y más tarde Cody Gakpo puso en ventaja a los visitantes durante el tiempo de prolongación. Sin embargo, cuando el Liverpool parecía celebrar el triunfo, Harrison Reed, que acababa de ingresar al campo, anotó el 2-2 definitivo en el minuto 97.

Europa Press apuntó que el Liverpool mostró solo destellos de mejoría en el segundo tiempo, pero la falta de contundencia y su incapacidad para sostener la ventaja se tradujeron en la pérdida de otros dos puntos. El club de Anfield se mantuvo en la cuarta posición de la tabla, pero ahora se encuentra a 14 puntos del líder Arsenal, complicando sus aspiraciones en el torneo.

El informe periodístico añadió que la jornada también tuvo un resultado adverso para el Manchester United, que empató 1-1 frente a un Leeds United en buena racha, acumulando siete fechas sin caídas y manteniendo la distancia respecto a la zona baja. Según Europa Press, el United tuvo ocasiones para abrir el marcador en el primer tiempo, como un cabezazo de Calvert-Lewin que dio en el poste, pero fue el equipo local quien inauguró el tanteador en la segunda sección del partido por intermedio de Brenden Aaronson. Matheus Cunha anotó el empate, permitiendo que el Manchester United alcanzara los mismos 31 puntos que el Chelsea y se ubicara en el sexto lugar de la tabla.

Más allá de los resultados de los equipos con aspiraciones a los primeros puestos, Europa Press informó sobre otros movimientos en la clasificación. El Brentford se acercó a las posiciones europeas tras imponerse por 2-4 al Everton, con Igor Thiago registrando un triplete. Por su parte, el Sunderland logró igualar 1-1 ante el Tottenham gracias a un gol de Brian Brobbey en el minuto 80, igualando también los 30 puntos del Brentford. Newcastle, con 29 puntos, superó al Crystal Palace tras marcar dos tantos a través de Bruno Guimaraes y Malick Thiaw.

Los empates del Manchester City y el Liverpool, según el seguimiento de Europa Press, reconfiguraron la lucha por el liderato de la Premier League. La distancia respecto al Arsenal ajustó el margen de error de los perseguidores, quienes aún buscan consolidar su paso en el campeonato inglés de cara a la segunda parte de la temporada.