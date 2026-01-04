China pide a EEUU la "liberación inmediata" de Maduro y de su mujer

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China señaló en un comunicado reciente la necesidad de que Estados Unidos ponga fin a toda acción dirigida a subvertir el gobierno de Venezuela mediante operaciones militares y solicite que la situación se dirima a través del diálogo y la negociación. Según detalló el medio, la petición responde a la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y de su esposa, Cilia Flores, la madrugada del sábado en Caracas, en el marco de un operativo militar estadounidense.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Pekín ha exigido a Washington la liberación inmediata de Maduro y Flores, al tiempo que ha demandado garantías sobre la integridad y la seguridad personal de ambos. El comunicado emitido por la Cancillería china subraya que, ante estos hechos, se solicita la “inmediata liberación del presidente Maduro y su esposa”, e insiste en la necesidad de resolver la crisis por vías pacíficas y negociadas.

En el documento divulgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, se indica también que, como en comunicados previos, el gobierno de Xi Jinping muestra “grave preocupación” ante la aprehensión forzosa y deportación de los dirigentes venezolanos durante lo que califica como un ataque estadounidense. Pekín sostiene que este tipo de acciones representa una violación clara del derecho internacional y de las reglas básicas que rigen las relaciones entre Estados.

El gobierno chino argumentó, según informó el medio, que la operación militar estadounidense no solo vulnera la legislación internacional, sino que también transgrede los principios y fines recogidos en la Carta de las Naciones Unidas. El texto difundido por la diplomacia de China advierte sobre las posibles consecuencias de la intervención y reitera la postura de rechazo ante la injerencia en asuntos internos de otros países.

Tal como detalló la fuente, la captura y posterior deportación de Nicolás Maduro y Cilia Flores generó un fuerte pronunciamiento por parte del gobierno chino, que ya había manifestado su preocupación el día anterior. China sostiene que la soberanía y estabilidad de Venezuela deben ser respetadas, y que cualquier solución a la crisis debe buscarse a través de las vías políticas y diplomáticas, descartando el uso de la fuerza o la presión militar.

En diferentes apartados de su declaración, reproducida por el medio, Pekín recalca que las medidas adoptadas por Estados Unidos constituyen una transgresión grave a normas internacionales ampliamente reconocidas y defiende la importancia de salvaguardar los derechos y la seguridad de los dirigentes venezolanos. Para las autoridades chinas, el caso marca un precedente significativo en las relaciones internacionales, al suscitar cuestionamientos sobre el respeto a la soberanía nacional y la legalidad de las intervenciones externas.

Además, el comunicado de China solicita que la comunidad internacional se mantenga atenta frente a las consecuencias de la operación militar y promueve un enfoque basado en el respeto mutuo, la no interferencia en asuntos internos y la resolución pacífica de las disputas. Según publicó el medio consultado, Pekín prepara contactos diplomáticos adicionales con actores clave para insistir en la liberación de los arrestados y el retorno a la búsqueda de soluciones desde el diálogo.

El Ministerio chino concluye su posicionamiento reiterando la importancia de acatar los estándares internacionales y la Carta de la ONU como fundamento imprescindible para la estabilidad y la paz, tanto en Venezuela como en el escenario global. El desarrollo de esta crisis diplomática y las respuestas de los involucrados continúan siendo monitoreadas por distintas cancillerías, a la espera de avances en los llamados al diálogo y la negociación.