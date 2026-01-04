Brasil anuncia una reunión de la CELAC a nivel ministerial tras el ataque de EEUU a Venezuela

Miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) exigieron la presentación de pruebas sobre la situación del presidente venezolano Nicolás Maduro tras la ofensiva militar estadounidense y reclamaron su liberación sin condiciones. La organización emitió una declaración en la que denunció el ataque como una violación grave al Derecho Internacional y solicitó garantías sobre la integridad física, política y moral de Maduro. El pronunciamiento se realizó luego de que fuerzas estadounidenses capturaran al mandatario el sábado durante una incursión en Venezuela, hecho que ha generado preocupación y condena entre gobiernos de la región sobre las repercusiones para la estabilidad continental.

Según informó el medio que reportó la convocatoria, el gobierno de Brasil anunció una reunión ministerial extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para abordar la situación emergente originada por el operativo estadounidense. María Laura da Rocha, ministra sustituta de Asuntos Exteriores de Brasil, informó que el encuentro está programado para el próximo domingo 4 de enero a las 14:00 horas de Brasilia, con la participación de representantes de los 33 países que integran el organismo regional.

De acuerdo con la información oficial citada por el medio, el objetivo principal de la reunión es alcanzar una posición común y definir una respuesta diplomática regional ante las acciones de Estados Unidos en territorio venezolano. El Foro de la CELAC, que reúne a países desde el río Bravo hasta Tierra del Fuego, se reunirá para analizar las consecuencias del ataque y discutir las posibles estrategias de respuesta coordinada. Las autoridades brasileñas, organizadoras del encuentro, manifestaron su preocupación por la seguridad regional y el respeto al marco jurídico internacional.

El ALBA, integrado por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía, expresó en su declaración colectiva que el operativo estadounidense constituye un “acto de guerra” que vulnera los principios de soberanía y pone en riesgo la estabilidad de América Latina y el Caribe. Entre las demandas presentadas por los países miembros se encuentra la “liberación inmediata e incondicional” de Nicolás Maduro y el cese de las acciones militares extranjeras en territorio venezolano.

Tal como reportó la fuente original, el ALBA calificó la intervención como un "crimen internacional de extrema gravedad" y alertó que la situación compromete la paz en la región. Los miembros del bloque remarcaron su respaldo al gobierno venezolano y enfatizaron la necesidad de que la comunidad internacional observe lo sucedido bajo el prisma del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

El episodio ha generado reacciones de diversos gobiernos y organizaciones regionales que, según consignó el medio, rechazan la legitimidad de la intervención estadounidense por considerarla una amenaza inédita contra la soberanía de un país latinoamericano. También han exigido que se respete la vida e integridad del presidente venezolano y que se garantice el proceso de diálogo regional para encauzar la crisis sin recursos militares.

Durante los últimos años, la CELAC y el ALBA han mantenido posiciones contrarias a las intervenciones armadas extranjeras en la región, instando al respeto de las instituciones nacionales y al fortalecimiento de los mecanismos diplomáticos en la resolución de conflictos. En esta ocasión, ambas organizaciones reiteraron que la cooperación entre los Estados miembros resulta imprescindible para salvaguardar la paz y la seguridad colectiva en América Latina y el Caribe.

La convocatoria para el próximo domingo constituye el inicio de un proceso de consulta que, de acuerdo con fuentes diplomáticas citadas por el medio, podría derivar en la adopción de medidas conjuntas o en el establecimiento de una agenda de acciones coordinadas en organismos multilaterales. Tanto las autoridades brasileñas como los otros países participantes han insistido en la urgencia de una respuesta con base en el derecho internacional, ante lo que consideran un precedente de alto impacto en el escenario latinoamericano.

El medio que divulgó los hechos informó que la comunidad internacional se mantiene atenta a los desarrollos de la situación en Venezuela, mientras gobiernos de la región siguen exigiendo garantías sobre el paradero y condición de Nicolás Maduro, así como el respeto a la soberanía venezolana frente a acciones externas.