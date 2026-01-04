Bendodo critica que Sánchez se pone en "lado incorrecto de la historia" con Venezuela y diga que va a aguantar a 2027

Elías Bendodo, vicesecretario del Partido Popular encargado de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral, cuestionó el reciente viraje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a la situación política en Venezuela y su decisión de permanecer en La Moncloa hasta 2027, a pesar de no contar con mayoría parlamentaria. Según consignó Europa Press, Bendodo reclamó explicaciones sobre el motivo por el cual Sánchez pasó de una postura de “equidistancia” sobre Venezuela a una “condena absoluta” de la intervención de Estados Unidos, actitud que, a juicio del dirigente popular, representa dos impactos negativos para la democracia.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Bendodo realizó estas declaraciones ante periodistas en Marbella, Málaga, haciendo referencia a la carta dirigida por Pedro Sánchez a la militancia socialista en la que instó a sus bases a “no tirar la toalla” pese a las dificultades actuales y manifestó su intención de completar la legislatura hasta 2027. En ese mismo documento, Sánchez incluyó una condena “rotunda” a la intervención estadounidense en Venezuela. El dirigente popular interpretó este giro como sospechoso por su contraste con la actitud mantenida previamente por el presidente español, a quien responsabilizó de posicionarse “en el lado incorrecto de la historia”.

Europa Press detalló que para Bendodo, resulta inexplicable que, mientras otras democracias occidentales destaquen el inicio de una etapa que puede llevar a la democracia y la celebración de elecciones libres en Venezuela, Sánchez haya optado por reprobar la labor internacional que, según el PP, busca facilitar la apertura democrática del país latinoamericano. “Todas las democracias modernas, occidentales, están saludando la liberación de Venezuela y la apertura de una nueva etapa que tiene que conducir a una senda democrática y que haya elecciones limpias, libres y gobierne quien la gane”, afirmó Bendodo, citado por Europa Press.

El dirigente popular remarcó que, desde la perspectiva del PP, Sánchez incurre en una contradicción al desmarcarse de la postura de la mayoría de los españoles. Para Bendodo, la condena del presidente a la intervención estadounidense resulta difícil de entender si se considera que, en su opinión, Venezuela atraviesa una coyuntura propicia para que la ciudadanía avance hacia una democracia plena. “El pueblo de Venezuela tiene una gran oportunidad de empezar a transitar por la senda de llegar a una democracia plena. Eso a todos los demócratas debería alegrarnos, a todos menos a Pedro Sánchez, que ha condenado esta actuación”, citó Europa Press.

Según reportó Europa Press, Bendodo atribuyó el alineamiento de Sánchez respecto al régimen de Nicolás Maduro a los vínculos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el gobierno venezolano. El dirigente del PP sostuvo que Zapatero ha sido “uno de los aliados importantes del régimen” y sugirió la existencia de “negocios e intereses” relacionados. Bendodo también criticó la trayectoria política de Sánchez, calificando de cuestionable su acceso a la presidencia del PSOE y cuestionando la integridad de colaboradores cercanos.

La postura del Partido Popular sobre Venezuela, según Bendodo, se ha mantenido sin variaciones, caracterizando al gobierno de Maduro como una dictadura y censurando la represión de derechos y libertades en ese país. Europa Press recogió que Bendodo reiteró los posicionamientos de Alberto Núñez Feijóo y defendió que “Edmundo González encarna la legitimidad democrática y María Corina Machado la legitimidad moral del pueblo de Venezuela”, enfatizando que quien gane unas elecciones libres debe asumir el gobierno.

Bendodo remarcó que el protagonismo debe recaer solo en los venezolanos y que el actual contexto constituye una oportunidad para que la sociedad venezolana elija su propio destino, sin injerencia de otros países o democracias ajenas. Sostuvo que “el PP está hoy y estará siempre en contra de todos los regímenes caudillistas que coartan libertades, acosan a quienes buscan la libertad y expulsan a los que ganan las elecciones”, atribuyendo a Maduro la implementación sostenida de esas prácticas en Venezuela. Añadió que “el Gobierno de España también ha encubierto con su silencio y con su ambigüedad” la situación política venezolana.

Según destacó Europa Press, Bendodo auguró que el año 2026 marcará el fin de la era política de Pedro Sánchez. Citó los recientes cambios en gobiernos regionales como ejemplo y aseveró que la situación actual en La Moncloa se caracteriza por la falta de apoyos parlamentarios y la carencia de unos Presupuestos Generales del Estado aprobados, sumando que Sánchez “va a aguantar a toda costa pese a no tener los apoyos parlamentarios y pese a no tener Presupuestos Generales del Estado, es decir aunque no tenga la mayoría parlamentaria”.

El dirigente del PP valoró que el Gobierno de Sánchez atraviesa un momento insostenible y que la agenda política se ve condicionada por diferentes escándalos, incluyendo casos de corrupción y acusaciones de encubrimiento. Bendodo cuestionó que Sánchez recurra a las fechas navideñas para procurar un “golpe de efecto” de cara a 2026, pero opinó que la única opción legítima sería convocar a elecciones y devolver la palabra a la ciudadanía. Advirtió que la continuidad de Sánchez como presidente carece de respaldo parlamentario, presupuestario y está condicionada por investigaciones judiciales que afectan tanto a integrantes del gobierno como a familiares del presidente, “algunos en la cárcel y otros en camino”.

Europa Press informó que Bendodo anticipó una actitud firme de su partido para 2026, con el compromiso de intensificar la denuncia contra casos de corrupción vinculados al actual Ejecutivo y de presentar una alternativa enfocada en temas como la vivienda. Denunció la falta de explicaciones sobre asuntos como la supuesta financiación ilícita del PSOE y acusó a Sánchez de no disipar las sospechas tras haber guardado silencio ante preguntas directas sobre la procedencia de fondos, en particular dinero procedente de la prostitución. “No vamos a consentir que 2026 siga avanzando sin que Sánchez aclare de una vez si su partido y él mismo se financiaron con dinero proveniente de la prostitución. Esto es muy grave”, apuntó, de acuerdo a lo publicado por Europa Press.

Al mencionar los 773 días consecutivos con presupuestos estatales prorrogados, Bendodo criticó a la ministra María Jesús Montero por no cumplir los plazos prometidos para la presentación de un nuevo presupuesto, considerando el hecho como parte de la “difusa” gestión temporal del actual gobierno. Según recogió Europa Press, el dirigente insistió en que el PP se concibe como alternativa de gobierno, con la doble misión de plantear propuestas a los problemas sociales y denunciar “de forma implacable” la corrupción relacionada con el PSOE, el actual Ejecutivo y el entorno personal de Sánchez.

Bendodo concluyó que, cuando se celebren elecciones legislativas, el futuro gobierno deberá corregir el “daño” que, a su entender, han provocado las políticas implementadas por el actual presidente, para lo cual sugirió que se derogarán numerosas leyes aprobadas desde que comenzó el mandato de Sánchez.