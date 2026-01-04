Al menos 25 muertos en un naufragio en el norte de Nigeria

La incertidumbre reina entre los familiares de las víctimas después de que solo trece personas fueran rescatadas con vida tras el naufragio de una barcaza en el estado de Yobe, al norte de Nigeria, donde las operaciones de búsqueda y rescate se mantienen activas en la zona. Según informó el medio original, al menos veinticinco personas fallecieron y otras catorce figuran como desaparecidas luego de que la embarcación, que transportaba a más de cincuenta individuos, se volcara el pasado sábado por la noche.

El accidente, reportado por las autoridades locales según consignó la fuente, dejó numerosos muertos y desaparecidos, mientras la causa del desastre no se había aclarado en un primer momento. Los portavoces del gobierno estatal señalaron que no se pudo determinar de inmediato si la embarcación se encontraba sobrecargada o si existieron factores meteorológicos adversos en el momento del incidente.

El medio especificó que los equipos de rescate continúan con sus trabajos para localizar a los desaparecidos en las aguas de Yobe, al tiempo que decenas de familias esperan información sobre sus seres queridos. Entre las 13 personas que lograron ser rescatadas, algunas presentaban signos de shock y lesiones menores, mientras el resto de los pasajeros sigue en paradero desconocido.

De acuerdo con las autoridades nigerianas citadas por la fuente, los accidentes de este tipo no son extraños en la región. Las condiciones precarias de la infraestructura local favorecen el uso de pequeñas embarcaciones como principal medio de transporte entre comunidades en zonas rurales, lo que incrementa los riesgos. El estado de mantenimiento deficiente y la sobrecarga en estas barcazas son problemas frecuentes, especialmente en Nigeria, el país más poblado de África.

El medio detalló que los siniestros mortales en el transporte fluvial afectan con asiduidad a diversas comunidades, dificultando la movilidad segura de quienes dependen de los ríos y lagos para sus actividades cotidianas. Las autoridades afirmaron que intensificarán la investigación sobre las condiciones del viaje y el estado de la barcaza en cuestión, al mismo tiempo que la búsqueda permanece en marcha con la esperanza de encontrar más sobrevivientes o recuperar los cuerpos de las víctimas.

Mientras tanto, equipos compuestos por personal de rescate y vecinos de la zona colaboran en la localización de los desaparecidos e intentan esclarecer las circunstancias precisas que llevaron al vuelco de la barcaza. Las autoridades indicaron al medio que se reforzarán las medidas de seguridad y los controles en las rutas fluviales, al tiempo que insisten en la necesidad de mejorar las infraestructuras y regulaciones para el transporte por agua en el país.

El suceso pone de nuevo el foco en la combinación de factores que contribuyen a la alta incidencia de accidentes náuticos en Nigeria y otras regiones africanas: la falta de controles técnicos, la escasez de opciones de transporte seguras, y la precariedad estructural de las embarcaciones disponibles para la población. La investigación oficial busca aclarar cuántas personas viajaban con exactitud y qué fallos confluyeron en este naufragio, cuyos efectos se hacen sentir tanto a nivel local como nacional.