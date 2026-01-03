Vox celebra la detención de Maduro en Sol y exige al Gobierno cualquier relación que tenga con la "narcodictadura"

Durante una concentración en la Puerta del Sol en Madrid para manifestar apoyo al pueblo venezolano, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, resaltó la importancia de la vinculación histórica entre España y Venezuela dentro de la llamada "causa de la hispanidad". Allí, según publicó el medio, Fúster trasladó un mensaje dirigido al Gobierno español, exigiendo la ruptura completa de las relaciones diplomáticas con el actual Ejecutivo venezolano a raíz de la detención del expresidente Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses.

De acuerdo con la información difundida, Fúster se refirió a la jornada como "un día de júbilo para millones de venezolanos y para todos los patriotas que aman la causa de la libertad de Venezuela". Al tomar la palabra frente a los asistentes, calificó a Maduro de "narcodictador" y subrayó que la captura representa "un mensaje judicial, político y moral para todos los tiranos socialistas del mundo". Esta declaración, consignada por la prensa, apuntó de manera directa al impacto que, a juicio de Vox, tiene la detención para los sistemas autoritarios internacionales.

Fúster sostuvo que Nicolás Maduro es "responsable directo de la persecución, el exilio y la miseria de millones de venezolanos", recalcando que una parte importante de los desplazados se encuentra actualmente residiendo en España. El portavoz de Vox denunció que el exmandatario venezolano operó durante años con "una impunidad tremenda para destruir la democracia, machacar los derechos humanos y convertir Venezuela en un Estado fallido", según reportó el medio.

En la misma intervención, Fúster enfatizó que "la justicia puede ser lenta, pero siempre llega para todas las tiranías y para todos los autócratas socialistas". Estas palabras, recogidas por la fuente, evidenciaron la postura de la formación política respecto al proceso judicial enfrentado por Maduro al otro lado del Atlántico.

El portavoz nacional de Vox lanzó un llamado a las autoridades venezolanas restantes, instándolas a abandonar el poder de manera inmediata para evitar nuevas consecuencias graves para la sociedad del país sudamericano. Insistió en la urgencia de evitar "un baño de sangre" y nuevos episodios de sufrimiento en la población de Venezuela, según detalló el medio.

Fúster rechazó las críticas que interpretan la operación de Estados Unidos como una injerencia ilegítima, declarando que se trató de "una respuesta aceptable" frente a quien, desde su perspectiva, habría hecho daño a la causa de la libertad y los valores compartidos entre pueblos hispánicos. Agregó, en declaraciones recogidas por la prensa, que Maduro permanecerá encarcelado en Estados Unidos "el tiempo que sea necesario".

El portavoz de Vox remarcó la postura de su partido a favor de una "transición ordenada y pacífica" hacia una gobernanza democrática en Venezuela. Igualmente, manifestó el respaldo expreso de la formación a María Corina Machado y a Edmundo González. A este último lo describió como "el presidente electo por los venezolanos", en un contexto de reconocimiento a las figuras de oposición impulsadas tanto dentro como fuera del país sudamericano.

En su discurso, Fúster reiteró el argumento de que la situación venezolana también concierne a la comunidad española, no solo por las relaciones políticas y económicas, sino también por la presencia de numerosos ciudadanos venezolanos en territorio español que han huido de la crisis documentada en ese país.

Finalmente, durante este acto en Sol, las consignas y demandas de Vox apuntaron tanto al plano internacional como a la política interna española, ya que la formación insistió en suspender cualquier vínculo restante con el gobierno de Venezuela. Según subrayó el medio, la concentración contó con una fuerte carga simbólica al ubicar el foco en la posibilidad de una "nueva etapa" para Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro y la defensa de lo que denominaron la "causa de la libertad", extendiendo el alcance de esta temática tanto a nivel bilateral entre España y Venezuela como en el entorno internacional más amplio.