VÍDEO: Machado anuncia que ha llegado "la hora de la libertad" para Venezuela

Durante el discurso de María Corina Machado, uno de los momentos destacados fue su llamado a los venezolanos dentro del país para que permanezcan atentos a las instrucciones que se comunicarán próximamente a través de los canales oficiales. Según informó Europa Press, la líder opositora instó a la movilización ciudadana tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, anunciando el inicio de una etapa de transición en Venezuela, aunque sin precisar plazos para la misma.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Machado manifestó que la detención del mandatario venezolano por parte de Estados Unidos responde a la negativa de Maduro a aceptar una salida negociada. En sus palabras, "el Gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley". Al mismo tiempo, sostuvo que este suceso marca "la hora de la libertad" para el país y enfatizó en la necesidad de que la soberanía popular y nacional pasen a regir la vida política venezolana.

La dirigente solicitó expresamente a la Fuerza Armada Nacional que reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo. Machado indicó que González debe asumir de inmediato las responsabilidades constitucionales y ser aceptado como Comandante en Jefe por todos los oficiales y soldados. Estas declaraciones fueron acompañadas por un mensaje de González, quien, según consignó Europa Press, utilizó su cuenta en la red X para reafirmar la disposición del nuevo liderazgo a iniciar la reconstrucción nacional.

Machado también puso énfasis en los compromisos inmediatos de este proceso de transición. Prometió el restablecimiento del orden, la liberación de presos políticos y la construcción de un país basado en nuevos principios democráticos. Remarcó que el proceso recién comienza y que espera poder compartir novedades "muy pronto", sin ofrecer detalles específicos sobre la futura hoja de ruta.

Europa Press también recogió que la líder opositora subrayó la importancia del próximo 28 de julio, fecha que, según señaló, fue clave para los ciudadanos que “arriesgaron todo por la democracia” y decidieron elegir como presidente a Edmundo González Urrutia. Insistió en que “ha llegado la hora de los ciudadanos” y solicitó disposición a todos los venezolanos, enfatizando que la transición necesita de la participación de todos.

En su comunicado, Machado reiteró que Nicolás Maduro deberá responder a la justicia internacional por los crímenes cometidos durante su gestión. Calificó lo ocurrido como el comienzo de una nueva etapa para el país y reafirmó su compromiso con la transformación política, incluyendo la liberación de detenidos por razones políticas y la implementación de una gestión orientada a superar los desafíos institucionales de Venezuela.

Por su parte, Edmundo González acompañó el pronunciamiento de Machado a través de un mensaje en la plataforma X, donde aseguró que “estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación” y pidió a los ciudadanos preparación y unidad ante lo que definió como “horas decisivas”.

Las declaraciones de Machado y González, recogidas por Europa Press, van dirigidas a toda la sociedad venezolana, a los efectivos militares y a quienes han seguido de cerca los acontecimientos recientes. Ambos dirigentes recalcaron el mensaje de expectativa y alerta hacia futuras indicaciones que serán divulgadas a través de los canales habituales de comunicación con la ciudadanía.

Imágenes relacionadas con los hechos y la declaración de Machado se encuentran disponibles, según detalló Europa Press, en sus plataformas audiovisuales oficiales.