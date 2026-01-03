Vidal (Sumar MÉS) se muestra "extremadamente preocupado" por el ataque de EEUU a Venezuela

Vicenç Vidal, diputado balear en el Congreso por Sumar MÉS, reiteró su respaldo al pueblo venezolano y al derecho internacional, después de que el Gobierno venezolano denunciara la realización de ataques aéreos por parte de Estados Unidos en distintas zonas de Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Según informó Europa Press, Vidal transmitió su preocupación a través de un mensaje en la red social X, en el que mencionó su inquietud ante lo que calificó como una agresión a la soberanía de un estado independiente.

El medio Europa Press detalló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado en su red Truth Social que el Ejército estadounidense ejecutó una operación militar en Venezuela durante la madrugada, que incluyó bombardeos en la capital y en varias regiones, con el resultado de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores. Donald Trump indicó en dicha publicación que se darían más detalles sobre la operación militar en una conferencia de prensa prevista para las 17:00, hora peninsular española, desde su residencia en Palm Beach, Florida.

El Gobierno de Venezuela, según recogió Europa Press, calificó los ataques como una “gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos”, indicando que las acciones afectaron tanto a zonas civiles como militares. La denuncia incluyó la afirmación de que se violó la soberanía del Estado venezolano y el derecho internacional, al dirigirse los ataques contra poblaciones y áreas sensibles de Caracas, así como contra infraestructuras ubicadas en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

Vidal, también según Europa Press, afirmó que permanecerá al lado de la ciudadanía venezolana y del cumplimiento de las normas internacionales que rigen las relaciones entre países. El diputado manifestó, desde la Cámara Baja, una postura crítica frente a las acciones emprendidas por el presidente estadounidense y subrayó la necesidad de respetar los principios de soberanía.

Según publicó Europa Press, la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores se efectuó como parte de la operación militar mencionada en los mensajes oficiales de Donald Trump. Las repercusiones de estos acontecimientos se mantuvieron en desarrollo a la espera del pronunciamiento ampliado del presidente estadounidense.

El anuncio del mandatario estadounidense sobre la ofensiva militar y la aprehensión de los máximos representantes del Gobierno venezolano generó reacciones en el ámbito político español, en este caso concreto la de Vicenç Vidal. El diputado de Sumar MÉS colocó el énfasis en la protección de la legalidad internacional y el respeto a la independencia de las naciones.

Diversos sectores continúan atentos a la evolución de los hechos y a las nuevas informaciones proporcionadas tanto por Estados Unidos como por el Gobierno venezolano acerca del alcance de las operaciones militares en Caracas y las zonas señaladas. El desarrollo de la situación mantiene a diversas instituciones y figuras políticas en alerta, ante posibles consecuencias sobre la estabilidad en la región y sobre las relaciones internacionales.