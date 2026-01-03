Agencias

Vidal (Sumar MÉS) se muestra "extremadamente preocupado" por el ataque de EEUU a Venezuela

El legislador balear expresó alarma ante la ofensiva ordenada por Donald Trump, que implicó bombardeos en varias ciudades y la captura de Nicolás Maduro junto a Cilia Flores, mientras Caracas denunció una vulneración grave del derecho internacional

Guardar

Vicenç Vidal, diputado balear en el Congreso por Sumar MÉS, reiteró su respaldo al pueblo venezolano y al derecho internacional, después de que el Gobierno venezolano denunciara la realización de ataques aéreos por parte de Estados Unidos en distintas zonas de Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Según informó Europa Press, Vidal transmitió su preocupación a través de un mensaje en la red social X, en el que mencionó su inquietud ante lo que calificó como una agresión a la soberanía de un estado independiente.

El medio Europa Press detalló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado en su red Truth Social que el Ejército estadounidense ejecutó una operación militar en Venezuela durante la madrugada, que incluyó bombardeos en la capital y en varias regiones, con el resultado de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores. Donald Trump indicó en dicha publicación que se darían más detalles sobre la operación militar en una conferencia de prensa prevista para las 17:00, hora peninsular española, desde su residencia en Palm Beach, Florida.

El Gobierno de Venezuela, según recogió Europa Press, calificó los ataques como una “gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos”, indicando que las acciones afectaron tanto a zonas civiles como militares. La denuncia incluyó la afirmación de que se violó la soberanía del Estado venezolano y el derecho internacional, al dirigirse los ataques contra poblaciones y áreas sensibles de Caracas, así como contra infraestructuras ubicadas en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

Vidal, también según Europa Press, afirmó que permanecerá al lado de la ciudadanía venezolana y del cumplimiento de las normas internacionales que rigen las relaciones entre países. El diputado manifestó, desde la Cámara Baja, una postura crítica frente a las acciones emprendidas por el presidente estadounidense y subrayó la necesidad de respetar los principios de soberanía.

Según publicó Europa Press, la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores se efectuó como parte de la operación militar mencionada en los mensajes oficiales de Donald Trump. Las repercusiones de estos acontecimientos se mantuvieron en desarrollo a la espera del pronunciamiento ampliado del presidente estadounidense.

El anuncio del mandatario estadounidense sobre la ofensiva militar y la aprehensión de los máximos representantes del Gobierno venezolano generó reacciones en el ámbito político español, en este caso concreto la de Vicenç Vidal. El diputado de Sumar MÉS colocó el énfasis en la protección de la legalidad internacional y el respeto a la independencia de las naciones.

Diversos sectores continúan atentos a la evolución de los hechos y a las nuevas informaciones proporcionadas tanto por Estados Unidos como por el Gobierno venezolano acerca del alcance de las operaciones militares en Caracas y las zonas señaladas. El desarrollo de la situación mantiene a diversas instituciones y figuras políticas en alerta, ante posibles consecuencias sobre la estabilidad en la región y sobre las relaciones internacionales.

Temas Relacionados

Estados UnidosVenezuelaVicenç VidalDonald TrumpNicolás MaduroCilia FloresCaracasAraguaConflicto internacionalSumar MÉSEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La ONCE pide a la RAE modificar la acepción de 'leer' en el Diccionario para incluir la lectura del sistema Braille

Organizaciones de personas con discapacidad visual solicitan reconocer oficialmente al Braille como vía de acceso a la información en el principal diccionario de la lengua, destacando que no se limite la acción de comprender textos únicamente al sentido de la vista

La ONCE pide a la

Irán condena la "agresión militar ilegal" de EEUU sobre Venezuela

Teherán exige a la ONU y sus miembros rechazar los ataques estadounidenses en territorio sudamericano, argumentando que vulneran principios fundamentales del derecho internacional y representan una grave amenaza al orden global y a la soberanía de los países involucrados

Irán condena la "agresión militar

La embajadora de Venezuela en España se reúne con altos cargos del Senado para abordar la situación del país

El vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso se reunió con la diplomática venezolana tras los ataques aéreos estadounidenses, que Caracas califica como “gravísima agresión militar”, mientras España y la Unión Europea monitorean de cerca la crisis

La embajadora de Venezuela en

Tomé sobre Venezuela: "La solución nunca puede venir de la amenaza militar ni de la injerencia imperialista"

Tomé sobre Venezuela: "La solución

Compromís condena "el ataque ilegal" de EEUU a Venezuela: "Una agresión contraria al derecho internacional"

Compromís condena "el ataque ilegal"