Varias organizaciones de EEUU convocan manifestaciones contra la guerra en Venezuela

El dato de que más del 70 por ciento de la población estadounidense rechaza una nueva intervención militar, según diversas encuestas citadas por la Coalición Answer, sustenta la oleada de protestas convocadas en varias ciudades de Estados Unidos para oponerse a cualquier incursión armada contra Venezuela. Según informó Europa Press, diferentes organizaciones han llamado a la movilización social en lugares emblemáticos como Times Square en Nueva York, Chicago, la Casa Blanca en Washington DC y diversos ayuntamientos y capitolios estatales.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la Coalición Answer, una de las agrupaciones organizadoras, ha instado a la ciudadanía a participar en una jornada de acción fijada para este sábado. La organización sostiene que una intervención de Estados Unidos provocaría pérdida de vidas y destrucción en Venezuela. En sus declaraciones, la Coalición Answer expresó: "¡Tenemos que tomar las calles y decir no a otra guerra sin fin! La gente de este país no quiere otra guerra. Una guerra de Estados Unidos causaría muerte y destrucción en Venezuela".

Los actos de protesta no se concentran exclusivamente en grandes ciudades, sino que también se prevén movilizaciones frente a sedes de gobierno municipales y estatales en distintas regiones del país. La Coalición Answer enfatizó que: "¡Esta violencia no es en nuestro nombre. Pongamos fin a las guerras sin fin por los beneficios!", según consignó Europa Press.

En el plano político, la oposición en el Senado de Estados Unidos impulsa una resolución bipartidista orientada a restringir los poderes de guerra del Ejecutivo en relación con Venezuela. Europa Press detalló que la moción se ha presentado por procedimiento privilegiado, por lo que el presidente del Senado, el republicano John Thune, no puede bloquear su avance hacia el pleno. La propuesta lleva las firmas de destacados líderes demócratas como Chuck Schumer, portavoz del partido en el Senado, junto a los senadores Tim Kaine y Adam Schiff, así como la del republicano Rand Paul.

Serán requeridos los votos adicionales de al menos tres senadores republicanos para alcanzar la mayoría simple de 51 necesaria para la aprobación de la medida, describió Europa Press. El senador Kaine recalcó en un comunicado divulgado por el medio que "No debe haber una guerra con Venezuela sin una clara autorización del Congreso, y se votará la próxima semana". Subrayó además la importancia histórica del proceso democrático en Estados Unidos: "Estamos en el año 250 de la democracia estadounidense y no podemos permitir que involucione a la tiranía de la que lucharon por escapar nuestros fundadores".

El demócrata Adam Schiff también manifestó su preocupación ante los riesgos de una acción sin respaldo legislativo ni social. Según citó Europa Press, Schiff afirmó: "Al actuar sin la aprobación del Congreso o el respaldo de la gente, Trump se arriesga a arrastrar el hemisferio al caos. Ha roto su promesa de poner fin a guerras en lugar de iniciarlas".

La convocatoria y las declaraciones reflejan una sintonía entre sectores sociales y políticos que buscan evitar nuevos conflictos en el extranjero y limitar el margen del Ejecutivo para emprender acciones unilaterales. Según destacó Europa Press, tanto el rechazo social expresado en encuestas como la iniciativa legislativa persiguen frenar el inicio de una intervención militar en Venezuela sin el respaldo explícito del Congreso y la ciudadanía.