Renfe cierra 2025 con un récord histórico de más de 37 millones de viajes en AVE y larga distancia

El segmento de alta velocidad que enlaza Madrid con Castilla y León, Galicia y Asturias cerró 2025 con más de 4,6 millones de trayectos, una cifra sensiblemente superior a los 2,5 millones registrados el año anterior. El incremento en este corredor responde, según informó Renfe, a la puesta en marcha de una nueva estrategia comercial el año pasado, que permitió ampliar la capacidad y acortar los tiempos de desplazamiento en estos itinerarios. Este aumento se enmarca en un contexto general de expansión de la alta velocidad ferroviaria en España, donde la operadora estatal alcanzó un récord histórico de viajes durante el último año.

De acuerdo con los datos publicados por Renfe y recogidos por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, los servicios de alta velocidad y larga distancia sumaron 37,3 millones de viajes en 2025. Esta cifra marca el mayor volumen anual registrado por la compañía hasta la fecha y representa un crecimiento de casi el 6% respecto al año previo, cuando se movieron 35,2 millones de pasajeros. El crecimiento se sostiene, según confirmó el Ministerio, en "la consolidación del modelo de alta velocidad a precios competitivos", al igual que en el incremento del número de asientos ofertados a lo largo del año.

El principal motor de este aumento volvió a ser el servicio AVE, que superó los 21,5 millones de viajes realizados y experimentó un avance de cerca del 5% frente a los datos de 2024, cuando se contabilizaron 20,5 millones. Por su parte, el servicio Avlo, la alternativa de bajo coste en la oferta de alta velocidad, experimentó el mayor porcentaje de crecimiento, al registrar más de 6,2 millones de usuarios frente a los 4,55 millones del ejercicio anterior, situándose por encima del 36% de incremento interanual.

En lo que respecta al resto de los servicios de larga distancia, como Alvia, estos concluyeron 2025 con cerca de 6 millones de desplazamientos, algo superior a los 5,8 millones alcanzados el año anterior. Por su lado, los servicios Euromed e Intercity acumularon conjuntamente más de 2,6 millones de viajes, fortaleciendo las rutas de media y larga distancia tradicionales, según detalló Renfe.

En los corredores específicos, la ruta Madrid-Zaragoza-Lleida-Barcelona-Girona-Figueres, que integra tanto servicios AVE como Avlo, mantuvo una de las mayores afluencias del país, al rebasar los 8,1 millones de trayectos, un número muy cercano al del ejercicio anterior. El corredor de Levante y Mediterráneo, clave para la conexión entre Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia, destacó por una progresión significativa en la demanda al registrar más de 7,7 millones de viajes, frente a los 5,5 millones del año pasado.

El corredor Madrid-Andalucía mostró igualmente signos de avance, apuntando 7,2 millones de desplazamientos a lo largo del ejercicio, frente a los 6,9 millones de 2024. Estos datos consolidan, según consignó Renfe, la posición de liderazgo de la operadora en todos los corredores donde presta servicio de alta velocidad.

El avance obtenido en la línea Madrid-Castilla y León-Galicia-Asturias resultó especialmente relevante. Además de duplicar el volumen anual de trayectos, Renfe destacó que la ampliación de plazas y la disminución en tiempos de viaje formaron parte de las medidas adoptadas para potenciar la demanda. Según detalló el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la renovada política comercial de la operadora pública ha impulsado el acceso a la alta velocidad para un público más amplio gracias a las tarifas asequibles y la mejora continua de la infraestructura y los servicios.

Renfe, como empresa pública, destina los ingresos derivados de los trayectos de alta velocidad y larga distancia a la financiación de servicios ferroviarios que no alcanzan el equilibrio financiero. Según informó el propio operador, no se reparte dividendos entre accionistas, hecho que diferencia al grupo de competidores del sector, ya que utiliza sus resultados positivos para asegurar la prestación de aquellas rutas menos rentables pero esenciales para la conectividad del territorio.

A lo largo de 2025, Renfe mantuvo la rentabilidad en todos los corredores de alta velocidad en los que opera, permaneciendo como la única compañía que obtuvo beneficios en este segmento del mercado ferroviario nacional. Este liderazgo, según publicó Renfe, se sostiene en la continua ampliación de la oferta y en la adaptación de productos y precios a las necesidades cambiantes de los usuarios.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible insistió en que la evolución de los servicios, tanto en número de viajeros como en la diversidad de rutas, responde a una apuesta por el desarrollo comercial del tren y a la contribución a la vertebración territorial. Según el balance anual difundido por Renfe, la combinación de líneas troncales y nuevas conexiones permite satisfacer tanto el crecimiento de la demanda en rutas tradicionales como captar nuevos grupos de usuarios mediante productos diferenciados y precios accesibles.

Dentro de la estrategia de la operadora, la expansión del modelo de alta velocidad a tarifas asequibles ha resultado clave para la diversificación del perfil de los viajeros, que incluye tanto trayectos de negocios como desplazamientos por ocio, estudios y visitas familiares entre las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas. Renfe consolidó así la tendencia alcista que el sector ferroviario viene mostrando en los últimos años y la alta velocidad continua como uno de los principales motores del crecimiento de la movilidad en España.

En conclusión, los datos de 2025 reflejan que la combinación de ampliación de la oferta, tarifas competitivas y la apuesta por la innovación en los servicios de alta velocidad han permitido a Renfe rebasar sus registros históricos, manteniendo el liderazgo en un mercado cada vez más competitivo y contribuyendo a la financiación de la red ferroviaria y a la cohesión territorial, según se desprende de los balances comunicados por Renfe y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.