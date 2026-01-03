Machado anuncia que ha llegado "la hora de la libertad" para Venezuela

María Corina Machado afirmó este domingo que Venezuela atraviesa el inicio de un proceso de transición política, indicando que todas las personas dentro del país deben prepararse para próximas indicaciones que serán divulgadas a través de sus canales oficiales. Según reportó Europa Press, la dirigente opositora hizo este anuncio tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de autoridades estadounidenses y solicitó el apoyo tanto de los ciudadanos como de las Fuerzas Armadas para asegurar el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como jefe de Estado.

De acuerdo con Europa Press, Machado, también reconocida con el Premio Nobel de la Paz, celebró la detención de Maduro en Estados Unidos y declaró que ha llegado "la hora de la libertad" para la población venezolana. En su intervención, aseguró que "ante su negativa (de Maduro) a aceptar una salida negociada, el Gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley". Para la líder opositora, este acontecimiento representa un hito en la lucha por la soberanía tanto popular como nacional.

La dirigente enfatizó que, a partir de este momento, Maduro debe enfrentar la justicia internacional por los "crímenes atroces cometidos contra los venezolanos", según expresó Machado durante su comunicado difundido este domingo. En ese contexto, se comprometió a impulsar una serie de reformas en el país, entre ellas poner orden institucional y proceder a la liberación de los presos políticos. Europa Press informó que, aunque aún no existen plazos definidos para el desarrollo de la transición mencionada, Machado adelantó que espera contar con noticias adicionales muy pronto.

En su declaración pública, la opositora insistió en que "esta es la hora de los ciudadanos", recordando la importancia de la movilización social que se produjo durante las elecciones del 28 de julio y reivindicando a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela. Además, subrayó la necesidad de que González asuma el mandato constitucional de inmediato y sea reconocido por la totalidad de los oficiales y soldados de la Fuerza Armada Nacional como su Comandante en Jefe.

El medio Europa Press detalló que Machado extendió un llamado expreso al Ejército venezolano, solicitando el respaldo institucional necesario para consolidar el proceso de transición. En sus palabras, esta fase de cambios requiere la participación activa de todos los sectores del país, por lo que invitó a los ciudadanos a estar atentos a las próximas indicaciones. Hasta el momento, Machado no ha precisado los pasos concretos que seguirán, limitándose a anticipar una pronta comunicación con la sociedad venezolana.

Con respecto al futuro inmediato, Europa Press consignó que la opositora reiteró su compromiso de trabajar por la liberación de personas detenidas por razones políticas y su intención de establecer un nuevo marco institucional en Venezuela. La información proporcionada por el medio señala que Machado considera a este momento el inicio de un esfuerzo colectivo para “construir un país excepcional”.

Machado concluyó su intervención reafirmando la importancia de la unidad y el respaldo de todos los venezolanos para el éxito de este proceso, reiterando su promesa de mantener informada a la ciudadanía sobre los próximos pasos a seguir. Europa Press recogió la declaración de la líder opositora y el clima de expectativa que permanece en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos y la demanda de reconocimiento inmediato de Edmundo González Urrutia como nuevo jefe de Estado.