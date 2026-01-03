Feijóo expresa su apoyo a Corina Machado y Edmundo González y respalda una transición democrática en Venezuela

En un mensaje difundido en la red social X, Alberto Núñez Feijóo reiteró el respaldo tanto suyo como del Partido Popular a los actores que promueven una transición democrática en Venezuela, precisando que la voluntad expresada por los venezolanos en las elecciones del 28 de julio de 2024 debe definir el futuro institucional del país. Tal como reportó la fuente original, Feijóo solicitó la liberación de todos los encarcelados por motivos políticos y señaló a los líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, como representantes legítimos de las demandas democráticas en la nación sudamericana.

Según publicó la fuente, Feijóo expresó su apoyo explícito a Machado, González Urrutia y “a todos los demócratas venezolanos”, resaltando la importancia de una solución pacífica al conflicto político. El líder del Partido Popular llamó a que el pueblo de Venezuela “exprese su voluntad en las urnas”, subrayando que “ese es el camino” para una transición ordenada hacia la democracia, con respeto a los resultados electorales que surjan en la jornada prevista de julio de 2024.

El medio detalló que este respaldo se produce en respuesta a un comunicado emitido el mismo sábado por María Corina Machado, quien reiteró el rechazo de la oposición a la permanencia de Nicolás Maduro en la presidencia. En palabras de Machado, el mandatario venezolano “desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”, tras la acción de Estados Unidos al capturarlo. Según consignó la fuente, Machado manifestó que, debido a la negativa de Maduro a aceptar una salida negociada, “el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”.

Machado recalcó también, según recogió el medio, que “esta es la hora de los ciudadanos”. Enfatizó que quienes eligieron a Edmundo González Urrutia como “legítimo presidente de Venezuela” consideran que debe “asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”.

El llamado de Feijóo, informado por la fuente, incluye una petición a la comunidad internacional para que respalde la lucha por los derechos políticos en Venezuela e impulse el respeto a la voluntad popular manifestada a través de los comicios. El dirigente español insistió en la urgencia de liberar a las personas privadas de libertad por motivos políticos, en consonancia con los reclamos de organismos internacionales y agrupaciones humanitarias que denuncian vulneraciones a las garantías fundamentales en el país sudamericano.

De acuerdo con lo relatado por el medio, Feijóo hizo hincapié en la relevancia de una transición que promueva el restablecimiento del estado de derecho y el regreso a la institucionalidad democrática, advirtiendo sobre las consecuencias de postergar soluciones negociadas y prolongar la inestabilidad política en el país. Además, el líder del Partido Popular destacó que los venezolanos deben participar plenamente en la definición de su destino político mediante procesos libres y competitivos.

La fuente subrayó que la crisis política en Venezuela, agudizada en los últimos años, ha generado pronunciamientos de gobiernos y actores internacionales, quienes solicitan elecciones trasparentes, el respeto a los derechos humanos y la reinstitucionalización del país. El apoyo mostrado por Feijóo a actores opositores como Machado y González Urrutia se suma a ese escenario, fortaleciendo la presión externa para superar el ciclo de conflicto y abrir paso a dinámicas democráticas en la nación caribeña.

El respaldo de Feijóo también se interpreta, según lo expuesto por la fuente, como una señal de apoyo a la oposición venezolana en momentos en que la comunidad internacional observa de cerca la evolución del proceso electoral y el desarrollo de la situación interna. El mensaje difundido por el dirigente español buscó alentar la unidad y la determinación de los sectores democráticos que demandan un cambio político, en línea con el contenido de los comunicados de los líderes opositores y de organizaciones sociales venezolanas.

El llamado que circuló en la red social X se inscribe en una estrategia más amplia de acompañamiento internacional a los procesos de transición en Venezuela. Según consignó el medio, la preocupación por la situación de los presos políticos y el papel de las fuerzas armadas en una eventual transición son temas recurrentes en los pronunciamientos tanto de Feijóo como de los líderes de la oposición interna y de la comunidad internacional. La propuesta de que Edmundo González Urrutia asuma la jefatura del Estado y la comandancia de las Fuerzas Armadas se enmarca en ese contexto de búsqueda de restaurar el orden constitucional.

A lo largo del comunicado y los pronunciamientos recogidos por el medio, se pone el énfasis en la urgencia de una solución pacífica y negociada que permita la normalización institucional y el respeto irrestricto a los derechos civiles y políticos de los venezolanos, como parte de un proceso de reinstitucionalización y de transición avalada por la voluntad popular expresada en las urnas.