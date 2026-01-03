Agencias

España sigue de cerca la situación en Venezuela tras la operación militar de EEUU

El gobierno español mantiene vigilancia constante sobre los acontecimientos recientes en Caracas mientras coordina esfuerzos con la Unión Europea y países latinoamericanos para proteger a ciudadanos nacionales y promover una solución pacífica tras la intervención estadounidense en territorio venezolano

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó que tanto el personal de la Embajada y el Consulado en Caracas como sus familias se encuentran en buen estado tras los recientes bombardeos que afectaron la capital venezolana y varios estados del país, a raíz de una operación militar de Estados Unidos contra Venezuela. Según informó Europa Press, la cancillería española se mantiene en permanente contacto con sus representantes y la colonia española en Venezuela ante la situación desencadenada por la intervención militar estadounidense.

De acuerdo con Europa Press, el departamento encabezado por José Manuel Albares señaló que se ha intensificado la coordinación con socios comunitarios y países latinoamericanos, priorizando la vigilancia sobre la seguridad de los aproximadamente 150.000 ciudadanos españoles que residen en Venezuela. El ministerio remarcó que se mantiene un intercambio constante de información a través de la unidad de emergencia consular, al tiempo que manifestó especial atención a los riesgos derivados de los ataques registrados en Caracas, Aragua y La Guaira.

El medio Europa Press detalló que las autoridades españolas exhortaron a las partes involucradas a actuar con moderación y a observar el respeto al Derecho Internacional y a los principios recogidos en la Carta de Naciones Unidas, en un contexto de marcada inestabilidad tras la acción militar estadounidense. En el comunicado emitido, Exteriores subrayó: “España hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas”. Asimismo, reiteró la disposición de España para contribuir a facilitar procesos de diálogo orientados a una solución pacífica y negociada de la crisis.

España comunicó a Europa Press que mantiene su rechazo a los resultados de las elecciones venezolanas celebradas el 28 de julio de 2024 y reafirmó su respaldo a iniciativas internacionales que tengan como fin restablecer la democracia en Venezuela, al tiempo que recordó la acogida de decenas de miles de venezolanos que han abandonado el país por razones políticas. El Gobierno español expresó su voluntad de continuar ayudando en la búsqueda de alternativas democráticas, negociadas y pacíficas para el futuro venezolano.

El Gobierno de Venezuela, según reportó Europa Press, denunció los ataques aéreos ejecutados por Estados Unidos, los cuales afectaron infraestructuras civiles y militares en Caracas y otras regiones, y calificó la intervención como una “gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos”. En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que el ejército de su país capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, quienes fueron trasladados fuera de Venezuela. Las autoridades venezolanas, a través de declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez transmitidas por Europa Press, reconocieron que desconocen el paradero actual del matrimonio y exigieron a la administración Trump la presentación de una prueba de vida de ambos.

El seguimiento de los hechos por parte de España incluye evaluaciones constantes sobre la protección de sus nacionales y la coordinación con entidades afines de la Unión Europea y países del continente americano. España transmitió formalmente su disposición a colaborar para lograr una disminución de las tensiones y garantizar el respeto a los derechos consulares y humanitarios durante la crisis, según divulgó Europa Press.

