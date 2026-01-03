El Supremo de Brasil permite a los hijos de Bolsonaro visitarlo en la cárcel a pesar de su régimen cerrado

Leticia Marianna Firmo da Silva, hijastra de Jair Bolsonaro, fue incluida dentro del grupo de familiares a quienes se les permite visitar al expresidente brasileño en prisión. Esta decisión judicial tiene lugar después de que Bolsonaro retornara a la cárcel tras recibir atención médica por diversas intervenciones, y plantea nuevas condiciones sobre las visitas familiares. El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, autorizó el acceso regular de los descendientes directos del exmandatario y de su hijastra, según detalló Agencia Brasil.

De acuerdo con la información de Agencia Brasil, el magistrado dictaminó que los hijos Carlos Nantes Bolsonaro, Flávio Nantes Bolsonaro, Jair Renan Valle Bolsonaro y la hija menor, además de la citada Leticia Marianna Firmo da Silva, podrán visitar a Bolsonaro "independientemente de cualquier autorización posterior", ajustándose a los horarios estipulados en la Ordenanza SR/PF/DF n.º 1104 del 28 de marzo de 2024. Esta resolución fue motivada por el cumplimiento de los requisitos legales para mantener el contacto familiar con un interno en régimen de restricciones severas.

La notificación del Supremo Tribunal Federal llega mientras Bolsonaro cumple una condena de 27 años y tres meses por su implicación en el intento de golpe de Estado en 2022. Una parte considerable de esta pena se ejecuta en régimen cerrado, una modalidad que impone importantes limitaciones tanto en los movimientos diarios del condenado como en la frecuencia y modalidad de las visitas permitidas, informó el medio brasileño.

El régimen penitenciario específico limita las salidas al exterior del centro de detención y restringe el contacto directo con familiares. Según publicó Agencia Brasil, el número de visitas semanales está acotado a un máximo de cuatro, cada una con una duración restringida de 30 minutos. Solo se admite la presencia de un familiar por turno de visita, con los días y horarios cuidadosamente establecidos por la administración penitenciaria.

La resolución excluyó expresamente a Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del exjefe de Estado, recientemente investigado por las autoridades federales. El medio consignó que Eduardo Bolsonaro dejó Brasil rumbo a Estados Unidos al inicio de 2025, con el objetivo de evitar su ingreso en prisión. La Policía Federal emitió el viernes una orden de retorno para que Eduardo regrese al país sudamericano y pueda ejercer funciones en su propio cuerpo, como establece la ley brasileña.

Al margen de esta autorización más reciente, el magistrado De Moraes ya había accedido el mes anterior a otro pedido familiar. Michelle Bolsonaro, esposa del exmandatario, recibió el consentimiento para realizar visitas periódicas bajo los mismos parámetros de restricción que ahora rigen para los descendientes directos e hijastros, reportó el mismo medio. La autorización para miembros de la familia extensa representa un ajuste a la política de acceso vigente, que hasta el momento priorizaba únicamente a familiares directos del interno.

En torno al trato que autoridades judiciales dispensan a Bolsonaro en su reclusión, su hijo Carlos Bolsonaro criticó abiertamente la actuación del juez instructor. Carlos sostuvo, según recogió Agencia Brasil, que su padre es víctima de "un ejercicio reiterado de abuso de poder" por parte de De Moraes, especialmente después de que el magistrado negara el permiso de arresto domiciliario cuando Bolsonaro fue egresado del hospital al centro penitenciario.

Las condiciones bajo las cuales se llevan a cabo las visitas prevén un estricto control por parte de las autoridades federales del Distrito Federal, quien debe supervisar tanto el cumplimiento de los horarios predefinidos como el número límite de familiares admitidos. Agencia Brasil explicó que estas medidas buscan asegurar el orden dentro de la prisión y cumplen con los parámetros legales para internos con condena por delitos contra el orden constitucional.

El ingreso de los familiares mencionados no requiere una nueva autorización para cada encuentro, simplificando el procedimiento administrativo, aunque ello no modifica la duración máxima ni la cantidad semanal de visitas. Agencia Brasil enfatizó que el contenido y la frecuencia de estas visitas continuarán estando sujetos a estricta reglamentación.

La orden del juez Alexandre de Moraes se emite en un contexto de elevada tensión política y judicial, dado que el caso de Jair Bolsonaro ha polarizado a diversos sectores en Brasil. El fallo contempla tanto el derecho a la visita familiar como la necesidad de preservar la seguridad penitenciaria y la aplicación rigurosa de las penas dictadas por la justicia federal, de acuerdo con el reporte de Agencia Brasil.