El Gobierno sigue de cerca la situación en Venezuela tras la operación militar de EEUU

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España ha informado que todo el personal de la Embajada y el Consulado en Caracas, así como sus familias, se encuentran en buen estado, tras los recientes bombardeos dirigidos contra la capital venezolana y los estados de Aragua y La Guaira. Según publicó el Ministerio el sábado, el país mantiene vigilancia continua sobre la seguridad de su colonia residente en Venezuela, que asciende a alrededor de 150.000 ciudadanos españoles, en el marco de los ataques militares ejecutados por Estados Unidos en Venezuela.

España mantiene una comunicación permanente con sus representantes diplomáticos y la unidad de emergencia consular en Caracas, detalló el Ministerio en un comunicado recogido por las agencias. De acuerdo con el medio citado, el Gobierno español coordina su respuesta con la Unión Europea y otros países latinoamericanos, para poder evaluar adecuadamente el impacto de la operación sobre su población en el territorio venezolano y para reforzar los mecanismos de protección y asistencia consular.

El medio informó que el Ministerio encabezado por José Manuel Albares subrayó que España permanece "pendiente de la situación de la colonia española en el país". Este seguimiento se realiza en estrecha colaboración con instituciones europeas y también en diálogo con autoridades regionales, considerando el tamaño de la comunidad española y el contexto de tensión desatado tras la intervención militar estadounidense.

En ese mismo comunicado, el Gobierno español reiteró el llamado a la moderación y a evitar una escalada de la crisis. La declaración insiste en la necesidad de actuar conforme al Derecho Internacional y a los principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas. España, según consignó el Ministerio de Exteriores, ha puesto a disposición sus "buenos oficios" para contribuir en el desarrollo de una solución pacífica y negociada a la situación actual en Venezuela, manteniendo su disposición a mediar entre las partes enfrentadas.

El ministerio español también recordó su postura respecto a las elecciones celebradas en Venezuela el 28 de julio de 2024, cuyos resultados no ha reconocido oficialmente, al tiempo que subraya su apoyo histórico a las iniciativas destinadas a lograr una salida democrática a la prolongada crisis política y social venezolana. Tal como reportó el Ministerio, España destaca su papel en la acogida de decenas de miles de venezolanos que han emigrado por motivos políticos y manifiesta su voluntad de seguir colaborando con la comunidad internacional en la búsqueda de un acuerdo democrático y pacífico para Venezuela.

Por otra parte, según detalló el medio, el Gobierno venezolano denunció públicamente los ataques aéreos de Estados Unidos, que afectaron tanto objetivos civiles como militares en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Las autoridades venezolanas calificaron las acciones como "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos", expresando su rechazo a la intervención.

Fuentes anónimas de la Casa Blanca confirmaron a Fox News que el Ejército de Estados Unidos lanzó la operación militar en territorio venezolano como medida de presión sobre el presidente Nicolás Maduro. Añadieron que ese despliegue responde al objetivo de intensificar la presión política y militar sobre el gobierno venezolano.

En medio de esta situación, el presidente estadounidense, Donald Trump, hizo público que el Ejército de Estados Unidos "ha capturado" a Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, y que ambos fueron trasladados fuera de Venezuela. El anuncio generó incertidumbre sobre el destino del matrimonio presidencial.

Frente a esta declaración, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, admitió que el gobierno no dispone de información sobre el paradero de Maduro y Flores. Exigió, además, a la administración de Trump que muestre pruebas de vida de ambos, en medio de la tensión política y la reacción inmediata de las autoridades venezolanas.

El seguimiento de la situación, según indicó el propio Ministerio español, incluye contactos regulares con socios internacionales y con las estructuras diplomáticas y consulares en Venezuela, de manera que se puedan anticipar evacuaciones u otras medidas de protección si llegaran a ser necesarias. España, según reiteró el Ministerio, mantiene una política de apoyo constante a las vías de diálogo y solución negociada, evitando respaldar acciones unilaterales que puedan agravar el conflicto.

De acuerdo con la información publicada por el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, la comunidad internacional observa con atención las consecuencias de la intervención militar, así como las respuestas de las partes implicadas. España y sus aliados europeos mantienen abiertas todas las vías diplomáticas, en busca de un cauce que favorezca el restablecimiento de la seguridad y la estabilidad en Venezuela, al tiempo que proporcionan respaldo a sus ciudadanos en el país.