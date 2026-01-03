EEUU captura a Maduro en una incursión en Caracas y anuncia que "se hará cargo" de Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reveló que Washington proyecta controlar la situación política en Venezuela tras el arresto en Caracas de Nicolás Maduro, acusado de establecer vínculos con el narcotráfico, conforme a lo señalado por el Departamento de Justicia de EE.UU. Según indicó Trump en una conferencia llevada a cabo en Mar-a-Lago, Estados Unidos permanecerá en el país sudamericano hasta concretar “una transición adecuada”, precisando además que grandes empresas petroleras estadounidenses intervendrán en la recuperación de la infraestructura petrolera venezolana. El mandatario estadounidense aseguró que su país “se hará cargo” de la transición gubernamental de la nación suramericana, reportó el medio que provee la información.

De acuerdo con los datos publicados, la detención de Maduro resultó de una acción militar estadounidense en suelo venezolano, protagonizada por fuerzas especiales. El operativo incluyó dos oleadas de helicópteros en Caracas: la primera centrada en atacar defensas antiaéreas venezolanas, mientras la segunda se abocó a la aprehensión del líder político. Las autoridades de EE.UU. confirmaron que Maduro ya está a bordo del buque USS Iwo Jima, previo a su traslado a Nueva York, donde enfrenta cargos de corrupción y protección a redes de narcotráfico. El pliego acusatorio, publicado por la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, describe la presunta implicación del presidente venezolano, junto a miembros de su entorno, en actividades relacionadas con carteles de drogas y organizaciones criminales.

Según publicó la fuente original, junto a Maduro también están bajo investigación la primera dama Cilia Flores, el ministro del Interior Diosdado Cabello y Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente. Los documentos judiciales acusan a Maduro de haber vendido pasaportes diplomáticos venezolanos a traficantes de drogas durante su gestión como ministro de Exteriores entre 2006 y 2008, facilitando el tránsito de estupefacientes usando la cobertura diplomática. El texto acusa a autoridades y exfuncionarios venezolanos de establecer una estructura de protección estatal a cambio de beneficios y financiación por parte de organizaciones narcotraficantes, cuyos envíos tenían como destino final Estados Unidos.

Tal como consignó el medio, la operación militar estadounidense, bautizada “Operación Resolución Absoluta”, contó con la participación de 150 aeronaves de la aviación estadounidense y se extendió durante dos horas y veinte minutos, entre las 2:00 y las 4:29. Un helicóptero resultó alcanzado por disparos venezolanos y, pese a los daños, pudo regresar a la base. Las fuerzas armadas de Venezuela denunciaron ataques armados contra instalaciones civiles y militares en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, atribuidos a efectivos estadounidenses que emplearon helicópteros y aviones.

Las instituciones venezolanas bajo control chavista continúan funcionando tras la captura de Maduro. La vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió a Estados Unidos una “prueba de vida” que atestigüe el estado de Maduro y su esposa Cilia Flores. Además, el gobierno de Caracas formalizó la solicitud de una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar lo que califica como “agresión criminal” por parte de EE.UU. Según detalló el gobierno venezolano, la intervención estadounidense representa una guerra colonial dirigida a cambiar el régimen y facilitar el control sobre los recursos naturales del país.

El medio informó que la captura de Maduro generó reacciones diversas a nivel nacional e internacional. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, quien posee el Premio Nobel de la Paz, saludó la detención del jefe de Estado venezolano, asegurando que es el inicio de un proceso de transición política. Machado pidió a las fuerzas armadas venezolanas que reconozcan a Edmundo González como presidente constitucional y comandante en jefe, promoviendo la liberación de presos políticos y el restablecimiento del orden institucional.

Sin embargo, Trump expresó sus propias reservas respecto al liderazgo de Machado, argumentando que su apoyo en Venezuela sería insuficiente. Sostuvo que “sería muy difícil para ella ser líder si no cuenta con el apoyo ni el respeto del país”, pese a considerarla una figura agradable, consignó la fuente estadounidense.

A nivel internacional, el operativo efectuado por las fuerzas estadounidenses provocó diversas respuestas. Mientras algunos aliados estadounidenses y potencias europeas evitaron manifestaciones directas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que la Unión Europea sigue la situación e indicó el respaldo a una transición pacífica que respete el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Francia criticó el operativo, al considerarlo una violación de las normas internacionales, aunque responsabilizó a Maduro de privar a los venezolanos de sus derechos básicos y la autodeterminación.

En la región, aliados de Washington como los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Ecuador, Daniel Noboa, manifestaron su respaldo a la acción militar, al igual que Israel. En contraste, mandatarios como la mexicana Claudia Sheinbaum, su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el cubano Miguel Díaz-Canel y el guatemalteco Bernardo Arévalo se posicionaron en contra del ataque. Rusia y China también registraron su rechazo a la incursión estadounidense en Venezuela, detalló la fuente.