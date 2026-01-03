Edgar Canet: "No lo podría haber hecho mejor"

Anticipar los peligros durante la prueba y leer correctamente el ‘roadbook’ resultaron aspectos decisivos para Edgar Canet durante la primera etapa del Rally Dakar 2026, realizado entre la salida y la llegada en Yanbu, Arabia Saudí. El piloto español de 20 años, representante del equipo Red Bull KTM Factory Racing, logró situarse al frente de la clasificación en la categoría de motos tras adjudicarse el prólogo inicial, una especial de 22 kilómetros. Según consignó el medio, Canet expresó a la prensa sentirse seguro sobre la moto y considerablemente satisfecho con el desempeño alcanzado al comienzo de la competición.

El medio detalló que, tras concluir la etapa inaugural del Dakar, Canet se impuso a sus principales rivales más cercanos por márgenes estrechos. El piloto superó al australiano Daniel Sanders, actual campeón y compañero de equipo en Red Bull KTM Factory Racing, por tres segundos, y al estadounidense Ricky Brabec, de Honda, por cinco segundos. Tras el cruce de meta, el deportista catalán indicó: “Me he podido anticipar a los peligros leyendo el ‘roadbook’ al 100%; eso significa que tengo buena seguridad encima de la moto”.

Según informó el medio, Canet, que compite en su segundo Dakar, valoró especialmente el ritmo conseguido y la gestión de la carrera ante contrincantes experimentados. Al finalizar la etapa, el piloto compartió su balance del día: “Ha salido un buen tiempo, no sé ahora qué harán los rivales, pero de momento estoy muy contento con mi ritmo. Creo que no lo podría haber hecho mejor. Es la mejor manera de empezar el rally y estoy muy contento”.

La jornada tuvo lugar en Arabia Saudí y distribuyó la primera clasificación provisional del Dakar 2026, otorgando a Canet la ventaja inicial de cara a las siguientes etapas. Como indicó el medio, el piloto subrayó la confianza obtenida durante esta fase temprana, así como la importancia de la correcta interpretación de señales y peligro en un rally que presenta alto nivel de dificultad técnica.

El desempeño de Canet fue destacado por la fiabilidad mostrada en la navegación y la capacidad para mantener la concentración a pesar de la presión ejercida por sus rivales y la exigencia física propia del Rally Dakar. Según publicó el medio, su declaración “no lo podría haber hecho mejor” sintetizó la satisfacción alcanzada por el español tras consolidarse como líder inicial en su segunda participación en el certamen.

Esta actuación anticipa un desarrollo competitivo en las próximas etapas, con el joven piloto catalán marcando territorio en una de las pruebas más desafiantes del motociclismo de rally a escala mundial. Según indicó el medio, el resultado del prólogo en Yanbu posiciona a Canet como referente a seguir en el avance de la carrera.