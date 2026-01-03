Delcy Rodríguez exige a EEUU la liberación inmediata de Maduro y Flores

Durante una reunión retransmitida por la televisión pública venezolana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez recalcó que la protección de la independencia y la soberanía del país constituye una responsabilidad heredada que corresponde ejercer tanto al pueblo como a sus instituciones. Este mensaje llegó después de que el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, fueran capturados por fuerzas militares estadounidenses durante una operación nocturna en Caracas, un hecho que la funcionaria denunció públicamente. Según informó el medio Europa Press, Rodríguez demandó la “liberación inmediata” de Maduro y Flores y manifestó que el Consejo de Defensa de la Nación ha activado todos los mecanismos contemplados para responder ante el incidente.

Rodríguez, al hablar ante el Consejo de Defensa, subrayó que Nicolás Maduro es el único presidente legítimo de Venezuela y que su arresto motivó la declaración de un estado de Conmoción Externa, una medida formalizada previamente por el propio mandatario y que el Consejo decidió presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia para su validación. Europa Press detalló que la vicepresidenta insistió en que la respuesta ante este escenario demanda movilización popular en todo el territorio, siguiendo las indicaciones que el propio Maduro había dado en caso de verse afectado durante su mandato. Entre esas respuestas, Rodríguez citó la activación y despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la movilización de militantes en sus lugares de trabajo y la puesta en alerta de los organismos de seguridad ciudadana.

Según publicó Europa Press, la dirigente oficialista recalcó que la reacción de la ciudadanía y de las instituciones resulta fundamental ante lo que describió como una amenaza directa a la soberanía venezolana. Añadió que la situación representa también una prueba para la defensa de los recursos energéticos nacionales, teniendo presente la alta conciencia que, en sus palabras, mantiene hoy la población sobre el significado de los hidrocarburos y otras materias primas para la nación.

Europa Press consignó que durante la sesión participaron las principales figuras del Estado venezolano, incluidas Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional; Tarek William Saab, fiscal general; Vladimir Padrino, ministro de Defensa; Diosdado Cabello, ministro del Interior; y Yván Gil, ministro de Asuntos Exteriores. Todos los asistentes manifestaron su respaldo a las medidas adoptadas tras la intervención militar estadounidense.

Rodríguez también hizo referencia al contexto internacional, señalando —siempre según Europa Press— que diversos países han manifestado su apoyo a Venezuela tras los acontecimientos recientes. Mencionó pronunciamientos de respaldo de gobiernos de China, Rusia, América Latina, el Caribe, África y Asia, lo que interpretó como una señal del interés global en la preservación de la soberanía nacional venezolana frente a posibles injerencias.

La vicepresidenta contextualizó los hechos recordando la figura histórica de Simón Bolívar y el compromiso adquirido por las generaciones actuales de garantizar la independencia venezolana. “Por herencia tenemos el deber sagrado de resguardar como es nuestra independencia”, expresó Rodríguez, según reportó Europa Press.

Al presentar el decreto de Conmoción Externa al Tribunal Supremo de Justicia para su validación, el Gobierno pretende, según la vicepresidenta, contar con un instrumento legal que permita articular una respuesta institucional y social ante la intervención extranjera y la detención de sus autoridades. Rodríguez precisó que espera la resolución de la Sala Constitucional en las próximas horas para poner en marcha todas las medidas previstas en el decreto, tal como detalló Europa Press.

La situación ha creado un escenario de alerta en el país, donde las instituciones de seguridad y defensa mantienen un despliegue activo, en línea con el llamado gubernamental para salvaguardar la soberanía frente a acciones externas. La vicepresidenta reiteró la posición oficial de demandar tanto la liberación del presidente y su esposa como el cese de intervenciones extranjeras que atenten contra la autodeterminación nacional.