Compromís condena "el ataque ilegal" de EEUU a Venezuela: "Una agresión contraria al derecho internacional"

La postura adoptada por Compromís tras los recientes acontecimientos en Venezuela se centra en un llamado a la comunidad internacional para actuar con determinación frente a los bombardeos atribuidos a Estados Unidos, enfatizando la importancia del respeto a la soberanía y los derechos humanos. Según informó Europapress, la formación política solicitó que organismos como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea brinden una respuesta sólida ante lo que consideran una amenaza a la paz global, al tiempo que pidieron al Gobierno español que asuma una posición clara en defensa del derecho internacional.

De acuerdo con Europapress, Compromís denunció que los ataques aéreos señalados habrían afectado tanto áreas civiles como militares en Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. El bloque político declaró de manera textual: “Ningún pretexto, tampoco la lucha contra el narcotráfico, puede justificar una agresión armada unilateral ni la vulneración sistemática del derecho internacional”. Para la coalición, la intervención extranjera es incompatible con los principios de independencia y de igualdad soberana de los Estados consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

La formación también se pronunció en rechazo al secuestro del jefe de Estado venezolano y a la falta de responsabilidad de algunos líderes políticos internacionales. Europapress citó el comunicado en el que Compromís expresó: “Los asuntos internos de un pueblo solo pueden resolverse por el pueblo mismo en paz. Este es el fundamento de la autodeterminación y un pilar esencial del sistema de las Naciones Unidas”. Según el comunicado, los hechos denunciados revelan el carácter imperialista que, sostienen, representa el gobierno de Donald Trump, así como una orientación política subordinada a intereses económicos y geopolíticos, especialmente relacionados con el petróleo.

El comunicado de Compromís remarcó el peligro que, a su juicio, implican estos bombardeos para la estabilidad regional y el propio sistema multilateral, atribuyendo estas acciones a un aumento de las tensiones y una amenaza directa contra la paz internacional. Estas acciones, detalló Europapress, resultarían, de acuerdo a Compromís, en el debilitamiento de mecanismos colectivos para la resolución pacífica de conflictos.

Para la coalición valenciana, el rechazo a “las guerras por recursos y lógicas de imposición militar” es un aspecto central de su postura. Compromís manifestó su apoyo al diálogo, la diplomacia, el impulso de una política exterior feminista y la promoción de una transición verde como medios fundamentales para alcanzar justicia global y seguridad humana, reportó Europapress. Las herramientas mencionadas serían, según la organización política, imprescindibles para la construcción de una convivencia pacífica y duradera.

En el mismo comunicado, Compromís solicitó, además, que la embajada de España en Venezuela brinde la máxima asistencia a los ciudadanos valencianos que residen en territorio venezolano. La formación expresó el deseo de que la sociedad de Venezuela pueda definir su futuro “a través de vías democráticas, sin imposiciones de potencias externas”, subrayando la inviolabilidad de la soberanía y la paz de los pueblos.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts, empleó sus redes sociales para profundizar en la condena, recogió Europapress. Baldoví afirmó: “Los que creen en un mundo con normas condenan esta agresión de Trump”, aludiendo a lo que calificó como “una violación flagrante del derecho internacional”. El síndic concluyó exigiendo el respeto a la vida, la soberanía, los derechos y las libertades del pueblo venezolano.

La totalidad de la declaración, publicada por Europapress, articula una firme condena a la intervención militar denunciada y refuerza la exigencia de resolver los asuntos nacionales a través de mecanismos democráticos e inclusivos, con pleno respeto por los derechos humanos y el marco legal internacional.