China declara su "conmoción" ante el ataque de EEUU a Venezuela, que condena "enérgicamente"

El Ministerio de Exteriores de China y su embajada en Venezuela han advertido a los ciudadanos y organizaciones chinas que se encuentran en territorio venezolano sobre la intensificación de los riesgos de seguridad, tras las recientes acciones militares estadounidenses en el país sudamericano. Esta recomendación, publicada en la cuenta oficial de WeChat del Departamento de Asuntos Consulares, incluye una exhortación a vigilar con atención la situación local, extremar precauciones, preparar planes de emergencia y evitar desplazamientos no esenciales, así como alejarse de posibles zonas de conflicto o áreas consideradas sensibles. La advertencia llega después de la intervención militar estadounidense en Caracas, que resultó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

Según informó Europa Press, el Gobierno chino manifestó estar "profundamente conmocionado" por el ataque de Estados Unidos a Venezuela, rechazando el operativo que tuvo lugar la última madrugada. Las autoridades chinas calificaron la acción como un "acto hegemónico" y argumentaron que viola principios básicos del derecho internacional. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de China expresó: "China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el flagrante uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y las acciones contra su presidente".

Tal como consignó Europa Press, Pekín enfatizó que los incidentes recientes representan una amenaza directa a la paz y a la seguridad tanto en Latinoamérica como en el Caribe. El comunicado oficial señala que estas acciones de Estados Unidos "infringen gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela", e instó a las autoridades estadounidenses a respetar la Carta de las Naciones Unidas, así como los fines y principios establecidos en dicho documento.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China demandó que Washington cese cualquier acción que ponga en peligro la integridad y seguridad de otros países. "Hacemos un llamamiento a Estados Unidos para que respete el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, y deje de violar la soberanía y la seguridad de otros países", afirmó la representación oficial china, según reportó Europa Press.

La condena china surge después del operativo militar llevado a cabo en territorio venezolano durante la madrugada, en el que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores. El Gobierno venezolano y diversas autoridades internacionales han descrito la intervención como una violación a la soberanía del país y una amenaza para la estabilidad regional.

De acuerdo con la cuenta oficial de WeChat del Departamento de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, las advertencias a ciudadanos chinos incluyen la instrucción de "evitar salidas innecesarias" y de mantenerse alertas ante eventuales escenarios de emergencia. El comunicado sugiere que las personas e instituciones chinas presentes en Venezuela refuercen sus medidas de seguridad y mantengan un monitoreo constante sobre la evolución de los acontecimientos en las diversas regiones del país.

Europa Press añadió que tanto el Ministerio de Exteriores chino como la Embajada en Caracas han reiterado la recomendación de abstenerse de viajar temporalmente a Venezuela debido al contexto actual, marcado por ataques militares estadounidenses. La respuesta oficial de Pekín, según reportó el medio, se inscribe en una posición de defensa del derecho internacional, en la que rechaza cualquier intervención unilateral que ignore la soberanía de terceros Estados.

La captura del presidente Maduro y de la primera dama ha provocado reacciones y manifestaciones de preocupación en distintas partes del mundo, especialmente en gobiernos que mantienen relaciones diplomáticas con Caracas. China, mediante sus recientes pronunciamientos, ha intensificado el énfasis en el respeto a la legalidad internacional y la necesidad de evitar situaciones que puedan escalar las tensiones en la región.

Con este panorama, la Embajada de China en Venezuela mantiene un canal de comunicación abierto con sus ciudadanos en el país, proporcionando información actualizada y recomendaciones sobre precauciones de seguridad adicionales. El mensaje difundido recomendó tácticas preventivas para minimizar riesgos personales, incluyendo limitar traslados, evitar aglomeraciones y permanecer atentos a posibles anuncios oficiales o directivas provenientes de las autoridades diplomáticas chinas.

La postura de China frente a la reciente intervención en Venezuela refuerza la preocupación de Pekín por la estabilidad en América Latina y el Caribe, donde las tensiones derivadas del incidente han generado llamados internacionales al cumplimiento de las normas que rigen las relaciones entre Estados. Europa Press subrayó que el Gobierno chino continúa demandando diálogo, respeto y soluciones basadas en los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.