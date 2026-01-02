Muere Miquel Contestí, expresidente del RCD Mallorca

El reconocimiento institucional al papel desempeñado por Miquel Contestí durante su presidencia destaca en el comunicado emitido por el RCD Mallorca en la red social X, donde se refieren a él con un mensaje de gratitud: “Por tantas cosas buenas relacionadas con el club, siempre agradecidos, don Miquel”. El fallecimiento de Contestí, quien lideró el club entre los años 1978 y 1992, marcó el final de la etapa del presidente más longevo en la historia de la entidad, según publicó el propio club balear.

De acuerdo con la información proporcionada por el RCD Mallorca, Miquel Contestí nació en 1933 y asumió la presidencia en un momento complejo, cuando el equipo se encontraba en Tercera División. Bajo su dirección, la institución experimentó una etapa de crecimiento, logrando ascender hasta la Primera División del fútbol español. Este avance deportivo representa una de las fases decisivas del club, transformando su posición en el panorama futbolístico nacional.

El medio detalló que durante el mandato de Contestí, el club balear alcanzó otro hito importante con su llegada a la final de la Copa del Rey en el año 1991. En ese histórico partido, el RCD Mallorca se enfrentó al Atlético de Madrid, aunque finalmente el triunfo recayó en el equipo madrileño. Este acontecimiento significó la primera vez que el equipo mallorquín disputaba el título copero, lo que supuso un precedente para las futuras generaciones.

Tal como consignó el club, los catorce años de gestión de Contestí al frente de la entidad quedaron marcados por episodios fundamentales para la historia del club, como las promociones de categoría y la consolidación del equipo en escenarios de mayor exigencia competitiva. Durante su presidencia, el club también fortaleció su presencia institucional y sentó las bases para proyectos deportivos posteriores.

Numerosos medios deportivos han coincidido con lo expresado por el RCD Mallorca: la administración de Contestí ha sido identificada como un periodo de estabilidad y avance en lo deportivo, dados los éxitos conseguidos en las competiciones liguera y copera. Su aportación fue reconocida públicamente en diversas ocasiones tanto por la afición como por la comunidad futbolística local.

El fallecimiento de Miquel Contestí este viernes, según anunció el club en X y replicaron otros portales informativos, motivó muestras de pesar y agradecimiento por parte de seguidores, exdirectivos y distintas instituciones vinculadas al deporte balear, recordando los logros deportivos y el legado de quien presidió al club durante una etapa considerada clave en su evolución.