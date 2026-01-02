El Ministerio de Exteriores de Israel emitió una declaración donde expresó que las medidas iniciales de Zohran Mamdani en la alcaldía de Nueva York, incluyendo la eliminación de restricciones al boicot a Israel y la modificación de normas relacionadas con la definición de antisemitismo, representan un retroceso en el liderazgo municipal. Según detalló el Ministerio, “En su primer día como alcalde, Mamdani muestra su verdadero rostro: desecha la definición de antisemitismo y levanta las restricciones al boicot a Israel. Esto no es liderazgo. Es echar gasolina antisemita a un fuego abierto”. Estas declaraciones reflejan el impacto y las reacciones internacionales que han suscitado las decisiones adoptadas por el nuevo alcalde de la ciudad, según informó el medio de comunicación original.

De acuerdo con la cobertura de la prensa, Zohran Mamdani asumió recientemente la Alcaldía de Nueva York y una de sus primeras acciones fue revocar todas las órdenes ejecutivas que su antecesor, Eric Adams, había emitido desde el momento en que fue imputado por corrupción. Una de estas órdenes prohibía a empresas neoyorquinas realizar boicots o retiros de inversiones en Israel a raíz del conflicto en Gaza, medida que había generado debates sobre la libertad empresarial y la política exterior local. El medio también reportó que Adams fue acusado formalmente por corrupción en septiembre de 2024, aunque posteriormente, en abril, el caso fue desestimado tras la recusación “con prejuicio” por parte del juez que instruía el caso, en un contexto de sospechas respecto a la posible intervención de la Administración Trump, mencionó el medio.

Mamdani asimismo revocó otra orden ejecutiva de la gestión Adams que asociaba cualquier crítica al Estado de Israel con manifestaciones de antisemitismo, bajo un enfoque que varios sectores consideraron restrictivo para el debate público sobre la política internacional. Sin embargo, según precisó el medio, la oficina municipal dedicada a combatir el antisemitismo—creada recientemente bajo el impulso de Adams—no fue objeto de derogación y continúa operando. El propio Mamdani declaró durante una conferencia de prensa: “Es un tema que tomamos muy en serio y que forma parte del compromiso que hemos asumido con los judíos neoyorquinos: no solo protegerlos, sino también celebrarlos y apreciarlos”. Esta frase fue consignada por el mismo medio en sus reportes, subrayando la intención de la administración actual de mantener la protección para la comunidad judía local sin adoptar medidas que limiten el debate global sobre Israel.

Las decisiones del nuevo alcalde no han pasado desapercibidas fuera de la ciudad. El Ministerio de Exteriores de Israel reaccionó públicamente, incorporando las acciones de Mamdani al clima actual de tensiones internacionales relacionadas con la guerra de Gaza. De acuerdo con el reporte, la política de Adams hacia el final de su mandato también se había caracterizado por un abierto respaldo al gobierno israelí, expresado en un viaje oficial realizado poco antes de abandonar el cargo, en el cual reiteró su “lealtad absoluta” a las autoridades de Israel.

En el ámbito local, la campaña electoral de Mamdani se vio marcada por acusaciones no fundamentadas que lo vincularon con el movimiento político palestino Hamás, según consignó la misma publicación. La nueva orientación adoptada, que diferencia la crítica política hacia el Estado israelí del antisemitismo, y que elimina trabas a las actividades empresariales relacionadas con boicots o inversiones en el extranjero, reactiva así un debate potente sobre los límites de la intervención municipal en cuestiones internacionales, el alcance de la lucha contra la discriminación religiosa y la autonomía de la política local.

La prensa también puntualizó que la acusación de corrupción contra Adams fue finalmente anulada debido a dudas sobre la posible injerencia política desde sectores cercanos a la administración anterior de la Casa Blanca, añadiendo un elemento de controversia adicional a la transición municipal. La derogación de sus órdenes ejecutivas, en ese contexto, constituye uno de los actos fundacionales de la administración de Mamdani y marca un cambio sustancial en la forma en que el gobierno de Nueva York aborda tanto la política exterior como la convivencia multicultural dentro de la ciudad.

El conjunto de medidas impulsadas por el nuevo alcalde, los comentarios críticos por parte de autoridades israelíes, y la permanencia de la oficina para combatir el antisemitismo, conforman un escenario multifacético que podría influir en la relación futura de la ciudad con comunidades y actores internacionales, según el desarrollo de los hechos que continúa reportando la prensa local y extranjera.