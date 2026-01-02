Los separatistas del sur de Yemen denuncian nuevos bombardeos saudíes contra sus posiciones en el este del país

Las fuerzas separatistas del sur de Yemen han denunciado este viernes que aviones de combate de Arabia Saudí han vuelto a atacar sus posiciones en el este del país por segunda vez en otras tantas semanas, dentro de la escalada de tensión que comenzó a finales del año pasado con una ofensiva independentista en el este del país.

El portavoz de las fuerzas secesionistas, el general Mohamed al Naqib, ha denunciado concretamente una ofensiva "terrorista bajo la cobertura del poder aéreo saudí" en la provincia oriental de Hadramut, mientras fuentes militares bajo el anonimato han informado por su parte al portal yemení South24 que el bombardeo saudí ha sido acompañado por una ofensiva por tierra de "una brigada respaldada por Arabia Saudí" que habría sido repelida por las fuerzas secesionistas, de momento tampoco sin más detalles.

Por su parte, el Canal Independiente de Adén (AIC), la televisión considerada como el medio oficioso de los separatistas, ha informado de que "las Fuerzas Armadas del Sur han repelido una agresión saudí contra Arabia del Sur", en referencia al territorio histórico de los independentistas y que incluye las provincias de Al Mahra y Hadramut, esta última escenario del presunto ataque de este viernes, al igual que el bombardeo de la semana pasada. AIC no informa de momento de víctimas.

La primera reacción oficial del Consejo de Transición del Sur (CTS), el órgano político de los separatistas, ha llegado de la mano de su vicepresidente, el general Ahmed Said bin Brik. El militar ha llamado a la movilización general de la población del sur en el comienzo, ha anunciado, de un contraataque inminente dirigido contra "los yacimientos petrolíferos de Hadramut" con la intención de "reocupar la totalidad del valle".

"La victoria nos pertenece a nosotros, los legítimos dueños de la tierra y sus recursos", ha manifestado.

El largo conflicto territorial del sur del país también ha pasado relativamente desapercibido tras años de guerra civil entre el Gobierno yemení y el movimiento hutí que controla la capital del país, Saná, desde hace una década. Los separatistas del CTS, durante el apogeo del conflicto, prestaron su respaldo a regañadientes al Gobierno yemení a cambio de ver satisfechas sus reclamaciones de independencia (cabe recordar que Yemen era dos países separados, norte y sur, hasta 1990).

Esta frágil alianza se ha roto en varias ocasiones de manera esporádica, pero rara vez de forma tan grave como la de principios de diciembre, cuando las fuerzas separatistas lanzaron un ataque en el este del país para reclamar sus territorios históricos que provocó la muerte de 32 militares yemeníes precisamente en Hadramut, el detonante de la crisis actual.