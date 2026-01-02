La búsqueda de los españoles desaparecidos en Indonesia entra en su octava jornada

Labuan Bajo (Indonesia), 2 ene (EFE).- La búsqueda de los tres españoles desaparecidos en Indonesia entró este viernes en su octava jornada, cuando se cumple una semana del naufragio del barco turístico en el que viajaban, al que sobrevivieron otras dos españolas y del que se recuperó el cadáver de otra, todos miembros de la misma familia.

Personal involucrado en el operativo indicó la víspera a EFE que el día de hoy puede ser clave para la misión, debido al despliegue de potentes equipos de sonar y a que se ha acotado más el área de búsqueda.

"Estamos usando cuatro equipos de sonar para buscar el pecio en el fondo marino. Esperamos que el pecio sea visible hoy para que podemos bucear hasta él y encontrar a las tres víctimas atrapadas en su interior", declaró a EFE Asfan Sulhasan, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y uno de los coordinadores de la misión.

Uno de los equipos de sonar, que puede detectar objetos a hasta 200 metros de profundidad y mapear en tres dimensiones el fondo marino, llegó el miércoles desde Yakarta y ya fue desplegado la víspera.

Familiares de los desaparecidos acudieron este viernes al puerto de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para agradecer el esfuerzo a los equipos y desearles suerte.

Las autoridades decidieron el jueves, cuando se cumplían las siete jornadas o el mínimo de días establecido por ley en el país para las misiones de búsqueda, extender el despliegue, al menos, hasta el domingo tras analizar los datos recabados en días previos.

Los rescatistas también encontraron ayer más restos del barco naufragado, incluidos partes de la madera del navío, cuerdas y cojines.

Además, a través del Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales, los equipos de búsqueda obtuvieron las coordinadas de la señal del teléfono móvil de uno de los desaparecidos entre los días 27 y 28 de diciembre, cuando cesó el contacto.

"Las coordenadas son de puntos diferentes, al sur y al norte de la isla de Padar (cerca de donde se hundió el barco), lo que indica un movimiento. Creemos que podría encontrarse en escombros flotando o en una parte de la embarcación que permanece suspendida y arrastradas por las corrientes submarinas", dijo a EFE Budi Widjaja, quien asiste a la familia de los desaparecidos.

La embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20.30 hora local del 26 de diciembre de 2025 (12.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas.

Los tres españoles que siguen sin ser localizados son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio y madre tanto de la otra menor rescatada como de la víctima mortal encontrada el lunes.

Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente. EFE

