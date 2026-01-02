Agencias

Kiko Rivera y su novia Lola, inseparables incluso en sus planes más cotidianos pese a la presión mediática

En las últimas semanas, la vida personal de Kiko Rivera ha vuelto a situarse en el centro del foco mediático tras confirmar su nueva relación con Lola, la mujer con la que ha recuperado la ilusión sentimental después de una etapa complicada a nivel familiar y emocional. Desde que anunciaron su relación, la pareja se ha dejado ver en varias ocasiones disfrutando de planes sencillos y cotidianos, intentando llevar su romance con naturalidad pese a la constante atención que despierta cada movimiento del hijo de Isabel Pantoja.

En este contexto, Kiko ha protagonizado un nuevo encontronazo con la prensa durante una tranquila salida junto a su novia. El dj acudía con Lola a una tienda de animales para comprar pienso para su perro cuando, al llegar al establecimiento, se encontró con varios reporteros y cámaras esperando en la puerta, algo que alteró por completo el tono relajado del plan. Lo que pretendía ser un sencillo recado terminó convirtiéndose en una tensa escena, marcada por el visible malestar del artista ante la presencia de los medios.

Al percatarse de que estaba siendo grabado, Kiko no ha podido su enfado y ha reaccionado con una queja contundente. "¡No es normal, tío! La verdad", ha expresado claramente molesto, dejando entrever que se siente saturado por la presión mediática.

Pese al disgusto inicial, Kiko y Lola han decidido seguir adelante con su plan y entrar finalmente en la tienda de animales para comprar el pienso del perro. La pareja ha tratado de centrarse en su recado, evitando prolongar el enfrentamiento con la prensa y optando por mantener un perfil lo más discreto posible dentro del local.

EuropaPress

