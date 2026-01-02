Agencias

Fallece a los 95 años en China una de las últimas supervivientes de la masacre de Nanjing

Guardar

Pekín, 2 ene (EFE).- Pan Qiaoying, una de las últimas supervivientes chinas de la masacre de Nanjing, falleció el 1 de enero a los 95 años, informó este viernes la institución que preserva la memoria de aquella matanza.

En un comunicado recogido por la agencia oficialista Xinhua, el Centro Memorial de las Víctimas de la Masacre de Nanjing indicó que con la muerte de Pan se reduce a 23 el número de supervivientes de la masacre, cometida por las tropas niponas a finales de 1937.

Pan tenía tan solo seis años cuando las fuerzas japonesas entraron en Nanjing. Oculta en el interior de una cocina, presenció cómo soldados nipones asesinaban con bayonetas a su abuelo, a su padre y a su primo.

El 13 de diciembre de 1937, el Ejército japonés invadió Nanjing y, durante las seis semanas posteriores, sus tropas incendiaron y saquearon la ciudad, perpetraron violaciones masivas contra decenas de miles de mujeres y asesinaron a entre 150.000 y 340.000 personas, según distintas fuentes históricas.

Cada año, China rememora en esa fecha su particular "holocausto", en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, con una ceremonia en el Memorial de las Víctimas de la Matanza de Nanjing, en la capital de la provincia oriental de Jiangsu.

Durante esa contienda, Japón invadió buena parte del territorio chino, donde cometió graves crímenes de guerra, tales como sistemáticas matanzas de civiles, experimentación con armas biológicas o uso de mujeres chinas como "esclavas sexuales" por parte de oficiales del Ejército nipón.

Además, el Gobierno de Pekín ha criticado con frecuencia al de Tokio por adoptar una postura que consideran revisionista sobre la invasión. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Una mujer y su hijo pequeño mueren tras incendiarse su tienda de campaña en Gaza

Infobae

Israel insiste en que Gaza "también" les pertenece y que los palestinos son solo "huéspedes"

Durante una entrevista, el titular de Cultura Miki Zohar defendió que Gaza forma parte del territorio israelí, justificando que sus habitantes no son más que visitantes y sugiriendo que la financiación pública del cine debe alinearse con esa visión del conflicto

Israel insiste en que Gaza

Bruc refinancia 474 millones para 858 MW de plantas solares en operación y 650 MW en almacenamiento

La operación permitirá a la empresa de renovables optimizar la gestión energética e incorporar tecnología de baterías, mejorando la flexibilidad y la eficiencia financiera de su plataforma en Andalucía, Aragón y Extremadura, según informó Bruc en un comunicado

Bruc refinancia 474 millones para

Ucrania denuncia "uno de los ataques con drones más masivos" sobre la región de Zaporiyia

Ucrania denuncia "uno de los

La UE muestra su apoyo a Suiza ante el devastador incendio de Nochevieja

Infobae