El Mundial masculino condicionará el turismo de 2026, según Oxford Economics

España inicia la cuenta atrás para asaltar el trono del turismo mundial y superar a Francia rozando los 100 millones de visitantes internacionales. Aunque no se prevé un 'sorpasso' inmediato, la convergencia es inevitable gracias a la popularidad de España como destino vacacional asequible, el crecimiento de 'low cost', OTAs y la desestacionalización, según un análisis de Oxford Economics.

Sin embargo, el optimismo de finales de 2025 se topa ahora con la realidad de un cambio de ciclo. El fuerte rebote post-pandemia (crecimientos del 7,9% en 2023 y 6% en 2024) da paso a una moderación evidente: en 2025 el PIB turístico creció solo un 2,7% según CaixaBank (por debajo de lo esperado inicialmente), y el sector entra en 2026 con previsiones de aceleración ligera (+3,2% en PIB turístico), pero en medio de retos que podrían alterar todo el tablero,

En este contexto, varios 'shocks' geopolíticos, tecnológicos y regulatorios podrían redefinir el tablero turístico a lo largo de los próximos meses.

LA IA SUSTITUYE A GOOGLE

La Inteligencia Artificial generativa ya está sustituyendo a las búsquedas tradicionales en Google. Herramientas como ChatGPT, Gemini o Perplexity ofrecen recomendaciones personalizadas y directas, erosionando el tráfico hacia Booking y Tripadvisor.

En España, donde el 24 de los viajeros ya usa IA generativa, esto podría reducir la visibilidad de los OTAs tradicionales y obligar a hoteleros a invertir en canales propios y en optimización para IA (SEO semántico, datos estructurados).

Otro de los impactos es la posible caída del 10-20% en comisiones a intermediarios si se consolida la tendencia detectada en los últimos meses.

REGISTROS Y MULTAS

Tras el anuncio por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de más de 53.000 pisos turísticos del registro único de arrendamientos tras haber detectado "miles de irregularidades en muchas de estas viviendas, que pretenden convertirse en alquileres vacacionales", el año 2026 será el año de plena aplicación del Registro Único de Arrendamientos y de nuevas normativas autonómicas/municipales.

Plataformas como Airbnb deberán mostrar números de registro obligatorios y enfrentarse a multas más severas. El objetivo es combatir la especulación y liberar vivienda para residentes.

Su impacto real será una reducción de oferta informal en ciudades como Barcelona, Madrid y Baleares, lo que podría beneficiar a hoteles (al registrarse menos competencia 'low-cost') pero también generar turismofobia si se percibe como un ataque al sector.

PACIFICACIÓN DE ORIENTE MEDIO

Un posible alto el fuego en Ucrania abriría el espacio aéreo ruso, reactivando rutas hacia Asia y Oriente Medio. La estabilización en la zona (posible cese de hostilidades en Gaza/Líbano) sumado a un petróleo más barato (por debajo de 70 $/barril) reduciría costes operativos de aerolíneas y hoteleros en un 8-12 %.

Todo ello podría derivar en un escenario favorable para recuperación de mercados lejanos (China, India) y mayor margen operativo para la compañías.

Y en el tablero de juego de cara a este 2026 también se sitúa el Mundial masculino de fútbol entre el 11 de junio y el 19 de julio. El torneo de la FIFA más largo y descentralizado de la historia, con 48 selecciones en sedes de Canadá, Estados Unidos y México, coincide con el pico de demanda veraniega en España.

Esto podría desviar gasto turístico hacia Norteamérica, retrasar reservas y alterar hábitos de compra (como ya ocurrió en ediciones pasadas). Sin embargo, España --con fuerte afición y posible participación destacada de La Roja-- podría beneficiarse de turismo de retorno post-evento y de eventos paralelos (pantallas gigantes, 'fan zones').

El año también se mantiene expectante respecto a la inversión y rentabilidad hotelera. El 'pipeline' de aperturas (210 hoteles nuevos en 2026, 52 de 5 estrellas) se mantiene robusto, pero la rentabilidad se complica: mayor presión de costes (energía, salarios), competencia de destinos emergentes (Montenegro, Albania, Turquía) y posible saturación en segmentos 'premium'.

Así los hoteleros independientes y cadenas medianas podrían sufrir más; mientras por el contrario los grandes grupos (Meliá, RIU, NH) seguirán ganando posiciones gracias a su escala y diversificación.