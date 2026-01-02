El Ftse 100 toca por primera vez los 10.000 puntos

La sesión inicial de 2026 en los mercados bursátiles europeos reflejó una tendencia al alza generalizada, como evidenció el avance del FTSE 100, que superó por primera vez los 10.000 puntos básicos al inicio de operaciones. Según informó el medio especializado, este hito marca un cambio en la historia del índice de referencia de la Bolsa de Londres, conocido formalmente como Financial Times Stock Exchange o FTSE 100, que fue fundado en 1984 y nunca antes había alcanzado ese nivel.

La jornada bursátil en Londres mostró que el FTSE 100 llegó a cotizar en 10.007,64 puntos básicos justo antes de cumplirse la primera hora de negociación, lo que supuso un incremento del 0,77% respecto al cierre de la última sesión de 2025, cuando el índice concluyó la jornada en 9.931,38 puntos básicos. De acuerdo con la información publicada, al finalizar el año anterior, el selectivo británico había experimentado un crecimiento del 21,5%, estableciendo así un precedente de firmeza para el arranque del nuevo año.

El medio detalló que la evolución positiva del FTSE 100 se replicó en otros mercados clave del continente. La Bolsa de Madrid registró un repunte del 0,41% en el índice Ibex 35 en el inicio del año. Por otra parte, el Dax de Fráncfort mostró un ascenso del 0,39%, mientras que el FTSEMib de Milán reflejó el mayor avance entre los grandes mercados europeos con una subida del 0,90%. El Cac 40 de París, por su parte, presentó un incremento del 0,49% en la apertura.

El FTSE 100, comúnmente apodado ‘Footsie’, reúne a las cien firmas más capitalizadas de la Bolsa de Londres y se considera un termómetro clave para evaluar la confianza inversionista y el desempeño de la economía británica. El umbral de los 10.000 puntos, alcanzado por primera vez según consignó el medio, constituye un punto de referencia para los mercados y para los sectores productivos que dependen directa o indirectamente del comportamiento bursátil.

La subida registrada en la primera sesión del año se da después de un cierre de 2025 significativamente optimista para el selectivo londinense, que incrementó en más de una quinta parte su valor a lo largo del año pasado, reportó el medio especializado. Este impulso fue relevante no solo para la plaza londinense, sino también para otras principales plazas bursátiles europeas, que mostraron rendimientos en sintonía en la apertura de 2026.

Durante el arranque de la jornada, la atención de inversionistas y analistas permaneció en la evolución de los principales índices europeos, lo que genera expectativas sobre la continuidad de la tendencia positiva en los próximos días. Según lo señalado, la coordinación de avances en las bolsas europeas sugirió un entorno favorable en el arranque anual, tras un año con circunstancias económicas y políticas que impactaron el desarrollo de los principales selectivos del continente.