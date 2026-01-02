El clan Bolsonaro denuncia que se le están violando sus derechos básicos tras negarle el arresto domiciliario

El segundo de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, Carlos, ha denunciado que su padre está siendo víctima de "un ejercicio reiterado de abuso de poder" cometido por el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, instructor de la causa por golpe de Estado, después de que le negara el arresto domiciliario tras haberse sometido en los últimos días a varias intervenciones médicas.

Para Carlos Bolsonaro, concejal por Río de Janeiro, las decisiones que ha estado tomando el magistrado "violan garantías constitucionales fundamentales" y "exponen deliberadamente" a su padre "a riesgos físicos y humanos reales".

"Lo que ocurre en Brasil no es la aplicación rigurosa de la ley, sino un ejercicio reiterado de abuso de poder, concentrado en manos de un ministro que hace tiempo que traspasó cualquier límite aceptable en un Estado de derecho", ha afeado como parte de un amplio mensaje publicado en su cuenta de X.

"Interrumpir inmediatamente esta persecución política no es un favor, no es una concesión y no es ideología, es un deber institucional. Brasil no puede ser gobernador por decisiones personalistas, sin un debate efectivo, sin límites y sin responsabilidad", ha alegado el segundo de los hijos del expresidente.

Carlos Bolsonaro ha puesto como ejemplo la muerte repentina de un investigado por los ataques del 8 de enero en una cárcel de Brasil, en la que se encontraba a la espera de juicio, para demostrar que estas demandas no son una exageración. "Ya hemos visto el resultado concreto de este método", ha advertido.

Se trata de Cleriston Pereira da Cunha, de 46 años, conocido como 'Clezão', quien murió el pasado 20 de diciembre en una cárcel de Brasilia de manera repentina. Su fallecimiento "no fue un accidente ni una fatalidad impredecible; fue consecuencia directa de un sistema que normalizó la arbitrariedad", ha dicho.

La reacción de Carlos Bolsonaro ha tenido lugar inmediatamente después de que el juez De Moraes rechazara nuevamente la petición de los abogados del expresidente brasileño para que cumpliera su condena de cárcel por golpismo en arresto domiciliario tras someterse en los últimos días a varias operaciones médicas.

Jair Bolsonaro se encuentra desde finales de diciembre cumpliendo de manera efectiva su condena de más de 27 años de prisión por delitos de golpe de Estado en una sala de detención habilitada en la sede de la Policía Federal de Brasilia, a donde ha regresado este jueves tras recibir el alta médica.

En los últimos días, el expresidente fue intervenido primero de una hernia inguinal, pero aprovechó su paso por el hospital para entrar dos veces más a quirófano para bloquearle los nervios frénicos derecho e izquierdo --que controla los movimientos del diafragma-- y así frenar sus habituales crisis de hipo.