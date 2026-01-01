Agencias

Marc Márquez aspira en 2026 a seguir dominando MotoGP y superar a Valentino Rossi

El piloto catalán planea regresar tras una importante operación y buscar una nueva corona en la élite del motociclismo, decidido a romper la marca histórica de su ídolo y romper la hegemonía de los grandes referentes del deporte

A pesar de una intervención quirúrgica en su omóplato derecho que le impidió concluir en pista el Mundial de 2025, Marc Márquez ha puesto la mira en regresar plenamente competitivo en 2026, con la determinación de añadir un nuevo título a su extenso palmarés y superar así a uno de sus grandes referentes, Valentino Rossi. De acuerdo con la información publicada, el piloto español de MotoGP, quien celebrará su cumpleaños número 33 el 17 de febrero de 2026, busca consolidar su regreso a la élite tras superar una compleja etapa de lesiones y serias dificultades técnicas con Honda, que lo apartaron de la lucha por los títulos durante casi tres años.

Según detalló el texto publicado, Márquez conquistó su séptima corona mundial de MotoGP en Japón tras una temporada en la que, vestido de azul con la Ducati del equipo satélite Gresini, consiguió recuperarse física y anímicamente. Este logro marcó su retorno a lo más alto del campeonato, lo que le valió el salto al equipo oficial de Ducati. Después de un año anterior en el que compartió equipo con su hermano Álex Márquez y demostró su potencial con una moto distinta tras abandonar Honda, ‘la hormiga 93’ consiguió encabezar la clasificación general desde etapas tempranas y cerrar el campeonato sin rivales aparentes.

En la temporada 2025, el piloto de Cervera evidenció su capacidad para adaptarse rápidamente al nuevo entorno competitivo. Enfrentó y superó en pista al bicampeón Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, compañero en Ducati, y según consignó la fuente original, esto provocó una disminución notable en el rendimiento anímico de su compañero de equipo. Asimismo, Márquez se consolidó como líder indiscutible en el paddock de MotoGP, un espacio en el que su sonrisa suele ser interpretada por sus oponentes como un anticipo de jornadas complicadas para el resto de los aspirantes al título.

El medio detalló que Márquez, a bordo de la Desmosedici GP25 y tras haberse familiarizado previamente con la GP23, disfrutó nuevamente de la competencia y se consagró campeón del mundo por novena ocasión, sumando su séptimo título en la máxima categoría del motociclismo. Este éxito lo coloca al nivel de Valentino Rossi, quien sumó siete campeonatos en MotoGP (incluyendo la era de 500cc y la etapa actual), y acaricia la oportunidad de alcanzar una nueva marca histórica.

La biografía deportiva de Márquez quedó marcada por su admiración juvenil hacia Rossi, aunque una polémica en Malasia en 2015 cambió de forma irreversible la relación entre ambos pilotos. El texto remarca que ahora, en un escenario de madurez y distancia respecto a aquellos años, Márquez se perfila como una de las figuras más influyentes del deporte, con el objetivo concreto de sumar un décimo campeonato mundial, cifra que el propio Rossi nunca logró. De acuerdo con lo señalado, este resultado lo dejaría por delante de ‘Il Dottore’ en cuanto a mundiales totales y lo igualaría con Giacomo Agostini, quien ostenta 15 títulos y es uno de los pocos con ocho coronas en la máxima categoría.

El artículo original describe que, de lograr la ansiada décima estrella, Márquez se consolidaría como el máximo referente de la historia reciente de MotoGP, rompiendo de forma definitiva la barrera establecida por los grandes mitos del motociclismo. La fuente recuerda que, en 2025, Márquez se volvió a divertir sobre la moto y dejó atrás los constantes problemas médicos y la inestabilidad que sufrió en Honda tras años de recaídas. Su determinación por cambiar de equipo y abrazar el proyecto Ducati fue calificada en el reportaje como un movimiento estratégico y valiente, al optar por la oferta del equipo satélite de Gresini antes de ser confirmado en el conjunto principal de la marca italiana.

El piloto catalán entra así en 2026 convencido de que su experiencia y su renovada condición física pueden competir al máximo nivel frente a los jóvenes talentos que pugnan por ocupar un lugar destacado en la disciplina. Según mencionó el medio, Márquez anhela demostrar que, pese a su edad y el tiempo pasado lejos del podio por las lesiones, todavía cuenta con la energía suficiente para dejar su huella en la máxima categoría del motociclismo, aspirando a romper marcas y a redefinir la hegemonía en este deporte.

